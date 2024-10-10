Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI TRÂM ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 6B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Theo dõi và quản lý công nợ toàn công ty Lập – theo dõi phiếu thu chi, kế hoạch thu chi (TM/CK) hàng ngày/tháng Lập BCTC định kì tháng/quý/năm - BCT theo quý/năm. Lập báo cáo thu -chi, công nợ và các báo cáo giải trình tuần/tháng/năm. Thực hiện các nghiệp vụ liên quan lương – BHXH - TNCN Hạch toán các nghiệp vụ kế toán – lập thanh quyết toán Thống kê – tổng hợp số liệu kế toán cho lãnh đạo – Cơ quan quản lý nhà nước. Tập hợp lưu trữ bảo quản chứng từ kế toán Các công việc khác theo sự phân công của quản lý. Hạch toán các nghiệp vụ kế toán – lập thanh quyết toán

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

3+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán tổng hợp Thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng: Words, Excel và các phần mềm kế toán Giao tiếp tốt với đồng nghiệp, khả năng làm việc nhóm tốt, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, thích làm việc với số liệu. Khả năng làm việc độc lập, tự tạo động lực. Nhiệt tình, chịu khó, chịu được áp lực trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI TRÂM ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15 - 20 triệu Đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định Company trip Cung cấp máy tính làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI TRÂM ANH

