Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI TRÂM ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI TRÂM ANH
- Hồ Chí Minh: 6B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Theo dõi và quản lý công nợ toàn công ty
Lập – theo dõi phiếu thu chi, kế hoạch thu chi (TM/CK) hàng ngày/tháng
Lập BCTC định kì tháng/quý/năm - BCT theo quý/năm.
Lập báo cáo thu -chi, công nợ và các báo cáo giải trình tuần/tháng/năm.
Thực hiện các nghiệp vụ liên quan lương – BHXH - TNCN
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán – lập thanh quyết toán
Thống kê – tổng hợp số liệu kế toán cho lãnh đạo – Cơ quan quản lý nhà nước.
Tập hợp lưu trữ bảo quản chứng từ kế toán
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
3+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán tổng hợp
Thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng: Words, Excel và các phần mềm kế toán
Giao tiếp tốt với đồng nghiệp, khả năng làm việc nhóm tốt, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, thích làm việc với số liệu.
Khả năng làm việc độc lập, tự tạo động lực.
Nhiệt tình, chịu khó, chịu được áp lực trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI TRÂM ANH Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 15 - 20 triệu
Đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định
Company trip
Cung cấp máy tính làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI TRÂM ANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
