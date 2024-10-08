Tuyển Kế toán tổng hợp Galaxy Education Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Galaxy Education Joint Stock Company
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Galaxy Education Joint Stock Company

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Galaxy Education Joint Stock Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 180 Lý Chính Thắng, Phường 09, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

• Soát xét, kiểm tra chứng từ kế toán;
• Lập lệnh thanh toán, giao dịch với các Ngân hàng;
• Hạch toán các khoản tiền mặt, tiền gửi;
• Hạch toán chi phí và các khoản phải trả;
• Hạch toán doanh thu và các khoản phải thu;
• Lập các báo cáo hàng ngày;
• Lập Báo cáo quản trị, Báo cáo tài chính hàng tuần, quý, tháng;
• Lập các Tờ khai thuế tháng, quý, năm;
• Đề xuất, đưa các ý kiến cải tiến chất lượng công việc;
• Làm các công việc khác dưới sự phân công của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến Kế toán/ Kiểm toán/ Kinh tế hoặc ngành tương đương;
• Có từ 4 năm kinh nghiệm làm việc, trong đó có kinh nghiệm từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại Công ty/ tổ chức cùng quy mô;
• Sử dụng tốt tin học văn phòng (Word, Excel);
• Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm kế toán và nhân sự như MISA, Base;
• Có tư duy logic, tỉ mỉ, chi tiết và cẩn thận trong công việc;
• Có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Galaxy Education Joint Stock Company Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương thỏa thuận;
• 12 ngày phép/ năm, 1 ngày nghỉ sinh nhật, 1 ngày nghỉ 20/11
• Chính sách review lương hàng năm;
• Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp;
• Có cơ hội Tham gia đào tạo nâng cao về kiến thức, chuyên môn và nghiệp vụ;
• Tham gia các hoạt động gắn kết như: 8/3, 20/10, Giáng sinh, v.v.;
• Cấp các thiết bị cần thiết trong quá trình làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Galaxy Education Joint Stock Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Galaxy Education Joint Stock Company

Galaxy Education Joint Stock Company

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: The Galleria Metro 6 - 59C Xa Lo Ha Noi, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

