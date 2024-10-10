Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TOPCAKE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 56 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

· Kiểm tra các định khoản, cân đối giữa các số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

· Tính giá thành sản xuất và giá vốn hàng bán trên cơ sở có định mức nguyên liệu, vật tư, nhân công, khấu hao tài sản ...

· Theo dõi kiểm tra xuất nhập tồn hàng hoá, nguyên vật liệu, công nợ phải thu/phải trả với khách hàng/nhà cung cấp, báo cáo số liệu về cấp trên.

· Thực hiện các quy trình kế toán cuối kỳ để chuẩn bị bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính.

· Giải trình và cung cấp số liệu, hồ sơ cho cơ quan nhà nước, phụ trách trực tiếp hoặc ban lãnh đạo công ty.

· Tổng hợp lập báo cáo thuế, BCTC, các báo cáo khác theo yêu cầu

· Lập sổ sách chi tiết, tổng hợp cho công ty và thống kê theo quy định để lập báo cáo tài chính quý, tháng, năm.

- Chi tiết trao đổi qua PV

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Kế toán tài chính

- Kinh nghiệm tối thiểu từ 2 – 3 năm làm vị trí tương tương.

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7, từ 8h00 – 17h00,

- Ứng viên Nữ

Tại CÔNG TY TNHH TOPCAKE Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định lao động Nghỉ 12 ngày phép, lễ tết theo quy định Lương từ 13-18 triệu hoặc thoả thuận theo năng lực

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định lao động

Nghỉ 12 ngày phép, lễ tết theo quy định

Lương từ 13-18 triệu hoặc thoả thuận theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOPCAKE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin