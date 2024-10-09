Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG

Kế toán tổng hợp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 3, Victory Tower, Số 12 đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của doanh nghiệp theo đúng Luật định;
- Kiểm tra chứng từ và kiểm tra việc hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày;
- Lập và gửi báo cáo thuế tháng, quý theo đúng quy định về thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, BCTC, báo cáo sử dụng hóa đơn;
- Rà soát lại các chứng từ và sổ sách kế toán, xem xét các chi phí phát sinh để phân loại các khoản được trừ và không được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp;
- Lập báo cáo gửi các cơ quan chức năng của nhà nước theo quy định;
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 3 năm trở lên.
- Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là excel.
- Chăm chỉ, chịu khó trong công việc.
- Tiếng Trung thành thạo.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương upto 30.000.000đ gross
- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành.
- Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc.
- Du lịch, teambuilding hằng năm.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Thời gian làm việc: Thứ 2- thứ 6, thứ 7 làm việc cách tuần.
Thời gian làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Victory Tower, số 12 đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-tong-hop-thu-nhap-20-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job208090
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Golden City
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Golden City làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Golden City
Hạn nộp: 12/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 25 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BEESMART SOLUTIONS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BEESMART SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH BEESMART SOLUTIONS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Luật TNHH MTV Lts Law làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu Công Ty Luật TNHH MTV Lts Law
6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Tường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Tường
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH PHÚ QUÝ SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH PHÚ QUÝ SÀI GÒN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Trình Hưng Thái làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Trình Hưng Thái
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thương Mại thuỷ sản Alo Fish làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thương Mại thuỷ sản Alo Fish
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Truyền Thông Nca làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu Công Ty TNHH Truyền Thông Nca
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Phương Tiện Truyền Thông DGNB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Phương Tiện Truyền Thông DGNB
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SƠN HÒA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SƠN HÒA
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH SAMASER Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH SAMASER Holdings
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH SX Và XNK Thiết Bị Công Nghiệp Xuyên Á Đại Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu Công Ty TNHH SX Và XNK Thiết Bị Công Nghiệp Xuyên Á Đại Thành
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Một Thành Viên VPrint làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên VPrint
12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Trang Trí Toàn Cầu Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty TNHH Trang Trí Toàn Cầu Việt Nam
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Trang Trí Toàn Cầu Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty TNHH Trang Trí Toàn Cầu Việt Nam
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ INTERTU - CHI NHÁNH NINH THUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ INTERTU - CHI NHÁNH NINH THUẬN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SƠN HÒA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SƠN HÒA
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Tập Đoàn Hoàng Gia Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Tập Đoàn Hoàng Gia Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Truyền Thông Tatsu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu Công Ty TNHH Truyền Thông Tatsu
13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THE ONE VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THE ONE VIETNAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÚ ÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÚ ÔNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH TMDV Lê Đan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH TMDV Lê Đan
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KINGDEN TRADING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KINGDEN TRADING
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL LINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL LINE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door
14 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs
13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH China Ecotek Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu Công Ty TNHH China Ecotek Việt Nam
10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG FANSIPAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG FANSIPAN
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm