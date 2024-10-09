Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 3, Victory Tower, Số 12 đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của doanh nghiệp theo đúng Luật định;

- Kiểm tra chứng từ và kiểm tra việc hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày;

- Lập và gửi báo cáo thuế tháng, quý theo đúng quy định về thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, BCTC, báo cáo sử dụng hóa đơn;

- Rà soát lại các chứng từ và sổ sách kế toán, xem xét các chi phí phát sinh để phân loại các khoản được trừ và không được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp;

- Lập báo cáo gửi các cơ quan chức năng của nhà nước theo quy định;

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 3 năm trở lên.

- Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là excel.

- Chăm chỉ, chịu khó trong công việc.

- Tiếng Trung thành thạo.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương upto 30.000.000đ gross

- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành.

- Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc.

- Du lịch, teambuilding hằng năm.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Thời gian làm việc: Thứ 2- thứ 6, thứ 7 làm việc cách tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG

