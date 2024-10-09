Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH TM SX Tân Trường Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH TM SX Tân Trường Thịnh
- Hồ Chí Minh: đường Thới Tam Thôn 6, xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra hạch toán và theo dõi các nghiệp vụ phát sinh, đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp.
Theo dõi, kiểm tra biến động Doanh thu - chi phí kịp thời ra báo cáo khi có yêu cầu.
Theo dõi, quản lý, kiểm tra công nợ theo báo cáo và thực tế (BC Công nợ khách hàng, Nhà cung cấp...)
Lập kế hoạch ngân sách dòng tiền cho các Phòng ban dựa vào số liệu thống kê.
Đối chiếu hàng tồn kho với hoạt động X-N-T Kho theo ngày, tuần, tháng, quý
Tham gia công tác kiểm kê định kỳ, khi có yêu cầu đột xuất (kho, tài sản...)
Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan nhà nước.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán..
Nắm vững các kiến thức về kế toán, luật thuế, luật doanh nghiệp.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng.
Có khả năng phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao
Tại Công Ty TNHH TM SX Tân Trường Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN.
Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, teambuilding.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM SX Tân Trường Thịnh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
