Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH TM SX Tân Trường Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: đường Thới Tam Thôn 6, xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra hạch toán và theo dõi các nghiệp vụ phát sinh, đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp. Theo dõi, kiểm tra biến động Doanh thu - chi phí kịp thời ra báo cáo khi có yêu cầu. Theo dõi, quản lý, kiểm tra công nợ theo báo cáo và thực tế (BC Công nợ khách hàng, Nhà cung cấp...) Lập kế hoạch ngân sách dòng tiền cho các Phòng ban dựa vào số liệu thống kê. Đối chiếu hàng tồn kho với hoạt động X-N-T Kho theo ngày, tuần, tháng, quý Tham gia công tác kiểm kê định kỳ, khi có yêu cầu đột xuất (kho, tài sản...) Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan nhà nước.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán.. Nắm vững các kiến thức về kế toán, luật thuế, luật doanh nghiệp. Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng. Có khả năng phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin. Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công Ty TNHH TM SX Tân Trường Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương tương xứng với năng lực và kinh nghiệm. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN. Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM SX Tân Trường Thịnh

