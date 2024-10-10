Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG NGÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG NGÂN
- Hồ Chí Minh: 138 Huỳnh Văn Một, Phường Hiệp Tân, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Thiết lập dữ liệu kế toán ban đầu lên phần mềm (thiết lập tài khoản, quản lý kho, giá thành)
Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ kế toán: hóa đơn GTGT, hợp đồng, phiếu xuất nhập,...
Xuất hóa đơn GTGT, hỗ trợ khai báo hải quan
Sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán tại nơi làm việc gồm file cứng và file mềm (hóa đơn GTGT, hợp đồng...)
Duy trì và cập nhật dữ liệu kế toán kịp thời hàng tháng
Quản lý dòng tiền, công nợ, hàng tồn kho
Xây dựng và cập nhật giá thành sản phẩm lên phần mềm kế toán
Hạch toán thuế; kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ
Khai thuế hàng tháng, Quyết toán thuế cuối năm (GTGT, TNCN, TNDN)
Làm việc với cơ quan thuế về thủ tục nộp báo cáo, quyết toán, hoàn thuế... (nếu có)
CÁC CÔNG VIỆC KHÁC
Hỗ trợ các công việc liên quan đến lương, bảo hiểm (cho khoản 10-20 nhân viên) Hỗ trợ các công việc giấy tờ khác theo yêu cầu của Giám Đốc
Hỗ trợ các công việc liên quan đến lương, bảo hiểm (cho khoản 10-20 nhân viên)
Hỗ trợ các công việc giấy tờ khác theo yêu cầu của Giám Đốc
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, tuổi 27-40
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Kế toán, có từ 3 năm kinh nghiệm Kế toán
Am hiểu Luật Thuế hiện hành và các chuẩn mực Kế toán, thông tư 200
Có khả năng làm việc độc lập một mình và mong muốn gắn bó lâu dài
Thành thạo tin học văn phòng
Có kinh nghiệm thiết lập và sử dụng phần mềm Kế toán doanh nghiệp
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc cho công ty sản xuất quy mô nhỏ
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG NGÂN Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 12.000.000 - 15.000.000 VNĐ (Theo năng lực)
Môi trường làm việc gắn bó, lâu dài
Lương tháng 13.
Tham gia BHXH, BHYT
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG NGÂN
