Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG NGÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 138 Huỳnh Văn Một, Phường Hiệp Tân, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thiết lập dữ liệu kế toán ban đầu lên phần mềm (thiết lập tài khoản, quản lý kho, giá thành) Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ kế toán: hóa đơn GTGT, hợp đồng, phiếu xuất nhập,... Xuất hóa đơn GTGT, hỗ trợ khai báo hải quan Sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán tại nơi làm việc gồm file cứng và file mềm (hóa đơn GTGT, hợp đồng...) Duy trì và cập nhật dữ liệu kế toán kịp thời hàng tháng Quản lý dòng tiền, công nợ, hàng tồn kho Xây dựng và cập nhật giá thành sản phẩm lên phần mềm kế toán Hạch toán thuế; kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ Khai thuế hàng tháng, Quyết toán thuế cuối năm (GTGT, TNCN, TNDN) Làm việc với cơ quan thuế về thủ tục nộp báo cáo, quyết toán, hoàn thuế... (nếu có)

CÁC CÔNG VIỆC KHÁC

Hỗ trợ các công việc liên quan đến lương, bảo hiểm (cho khoản 10-20 nhân viên) Hỗ trợ các công việc giấy tờ khác theo yêu cầu của Giám Đốc

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tuổi 27-40 Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Kế toán, có từ 3 năm kinh nghiệm Kế toán Am hiểu Luật Thuế hiện hành và các chuẩn mực Kế toán, thông tư 200 Có khả năng làm việc độc lập một mình và mong muốn gắn bó lâu dài Thành thạo tin học văn phòng Có kinh nghiệm thiết lập và sử dụng phần mềm Kế toán doanh nghiệp Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc cho công ty sản xuất quy mô nhỏ

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG NGÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12.000.000 - 15.000.000 VNĐ (Theo năng lực) Môi trường làm việc gắn bó, lâu dài Lương tháng 13. Tham gia BHXH, BHYT

