Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC TÂN LONG HẢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Kinh nghiệm 3 năm
Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 304 An Dương Vương P4, Quận 5

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp, các định khoản các nghiệp vụ phát sinh, cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

- Hạch toán các bút toán liên quan đến chi phí trả trước, khấu hao,TSCĐ, CCDC, nghiệp vụ khác,.

- Thống kê và tổng hợp số liệu, cung cấp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

- Theo dõi hạn mức cấp tín dụng ngân hàng.

- Theo dõi các khoản nợ vay, đáo hạn và lãi vay.

- Lập kế hoạch xoay nợ đáo hạn, lập hồ sơ thanh toán ngân hàng.

- Kiểm soát chi phí hoạt động kinh doanh và chi phí chung khác.

- Báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN.

- Lập BCTC, quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN.

- Theo dõi công nợ nội bộ Group, tạm ứng công tác CB CNV.

- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

- Hỗ trợ kế toán trưởng công tác đào tạo, hướng dẫn kế toán viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên khối ngành kinh tế

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Tư duy linh hoạt và thích nghi

- Trung thực, thẳng thắn

- Kĩ năng giao tiếp

- Kĩ năng phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch

- Kỹ năng giao việc và quản lí công việc hiệu quả

- Nhiệt tình công việc, ý thức kỷ luật cao.

- Không ngại làm việc ngoài giờ.

Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành xây dựng, có tố chất xử lý tình huống, đam mê công việc, cầu tiến, ham học hỏi và muốn gắn bó lâu dài với công ty.

-Giới tính: Nam – Nữ

- Ưu tiên độ tuổi từ : 30 tuổi trở lên

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC TÂN LONG HẢI Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương thưởng và phụ cấp:

Mức lương: Lương từ 15 triệu, thỏa thuận theo năng lực.

Phụ cấp: Đi công tác, điện thoại...

-Quyền lợi theo nội quy lao động:

• BHXH, BHTN, BHYT (theo chế độ nhà nước)

• Lương tháng 13, thưởng cuối năm

• Đánh giá Lương hàng năm và tăng lương sớm theo năng lực

• Thưởng các ngày lễ...

• Thưởng thâm niên, thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC TÂN LONG HẢI

