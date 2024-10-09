Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Phân Phối Raycom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 37 Đường số 6, KDC Cityland Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, VN, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Hoạch toán chứng từ bán hàng quản lý - kiểm tra các hợp đồng, chứng từ khác liên quan đến đơn hàng. Theo dõi và hoạch toán sổ phụ ngân hàng Làm việc với khách hàng để giải quyết các vấn đề liên quan đến công nợ, bao gồm việc xác nhận số dư công nợ, đốc thúc công nợ, đàm phán về điều khoản thanh toán. Xử lý và xuất hàng, bao gồm việc xuất- nhập hàng, lập chứng từ hóa đơn. Cập nhật và phản ánh kịp thời các thông tin giao nhận hàng hóa cho các bên liên quan. Quản lý và kiểm soát hàng hóa trong kho, bao gồm việc ghi nhận, kiểm kê hàng hóa trong kho. Theo dõi và kiểm tra việc nhập xuất hàng hóa, lập chứng từ nhập và xuất hàng. Xác nhận và xử lý các yêu cầu thanh toán bao gồm kiểm tra hóa đơn, chứng từ thanh toán và các tài liệu liên quan, lập phiếu thanh toán, theo dõi và quản lý tiến độ thanh toán. Liên lạc và làm việc với các đối tác, nhà cung cấp và khách hàng để giải quyết các vấn đề liên quan đến thanh toán/công nợ Làm việc với các đơn vị CPN, vận chuyển để giao hàng Phối hợp các bộ phận liên quan để bảo hành và đổi trả hàng hóa. Làm báo cáo và lập tờ khai thuế GTGT. Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Hoạch toán chứng từ bán hàng quản lý - kiểm tra các hợp đồng, chứng từ khác liên quan đến đơn hàng.

Theo dõi và hoạch toán sổ phụ ngân hàng

Làm việc với khách hàng để giải quyết các vấn đề liên quan đến công nợ, bao gồm việc xác nhận số dư công nợ, đốc thúc công nợ, đàm phán về điều khoản thanh toán.

Xử lý và xuất hàng, bao gồm việc xuất- nhập hàng, lập chứng từ hóa đơn.

Cập nhật và phản ánh kịp thời các thông tin giao nhận hàng hóa cho các bên liên quan.

Quản lý và kiểm soát hàng hóa trong kho, bao gồm việc ghi nhận, kiểm kê hàng hóa trong kho.

Theo dõi và kiểm tra việc nhập xuất hàng hóa, lập chứng từ nhập và xuất hàng.

Xác nhận và xử lý các yêu cầu thanh toán bao gồm kiểm tra hóa đơn, chứng từ thanh toán và các tài liệu liên quan, lập phiếu thanh toán, theo dõi và quản lý tiến độ thanh toán.

Liên lạc và làm việc với các đối tác, nhà cung cấp và khách hàng để giải quyết các vấn đề liên quan đến thanh toán/công nợ

Làm việc với các đơn vị CPN, vận chuyển để giao hàng

Phối hợp các bộ phận liên quan để bảo hành và đổi trả hàng hóa.

Làm báo cáo và lập tờ khai thuế GTGT.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độc thân Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Kế toán Tài chính hoặc các ngành khác liên quan. Có ít nhất 04 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và công cụ Microsoft Office. Trung thực, cẩn thận, chi tiết và có khả năng làm việc độc lập. Tư duy phân tích, khả năng giải quyết vấn đề và công việc theo deadline. Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, nhiệt tình. Nhanh nhẹn, chịu khó, không ngại việc, sẵn sàng học hỏi cái mới.

Nữ, độc thân

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Kế toán Tài chính hoặc các ngành khác liên quan.

Có ít nhất 04 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và công cụ Microsoft Office.

Trung thực, cẩn thận, chi tiết và có khả năng làm việc độc lập.

Tư duy phân tích, khả năng giải quyết vấn đề và công việc theo deadline.

Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, nhiệt tình.

Nhanh nhẹn, chịu khó, không ngại việc, sẵn sàng học hỏi cái mới.

Tại Công Ty Cổ Phần Phân Phối Raycom Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội gia nhập Công ty hiện đang là Top 3 trên thị trường về Cân Bằng Tải, SDWAN, Truyền dẫn không dây, 4G - 5G. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, công bằng, cơ hội thăng tiến cao, Sếp tâm lý và luôn tạo điều kiện phát triển cho nhân viên; đồng nghiệp hòa đồng, thân thiện. Lương hấp dẫn: Theo kinh nghiệm và năng lực. Review tăng lương hàng năm, lương tháng 13 Cung cấp thiết bị làm việc (laptop, điện thoại) Được hưởng chế độ nghỉ phép, Lễ Tết, hiếu, hỉ, tham gia các hoạt động tập thể, ... Được đóng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động và của Công ty. Được thưởng các ngày Lễ, Tết, Sinh nhật công tác phí theo quy định của Công ty.

Có cơ hội gia nhập Công ty hiện đang là Top 3 trên thị trường về Cân Bằng Tải, SDWAN, Truyền dẫn không dây, 4G - 5G.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, công bằng, cơ hội thăng tiến cao, Sếp tâm lý và luôn tạo điều kiện phát triển cho nhân viên; đồng nghiệp hòa đồng, thân thiện.

Lương hấp dẫn: Theo kinh nghiệm và năng lực.

Review tăng lương hàng năm, lương tháng 13

Cung cấp thiết bị làm việc (laptop, điện thoại)

Được hưởng chế độ nghỉ phép, Lễ Tết, hiếu, hỉ, tham gia các hoạt động tập thể, ...

Được đóng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động và của Công ty.

Được thưởng các ngày Lễ, Tết, Sinh nhật công tác phí theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phân Phối Raycom

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin