Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP ĐÁ THẠCH ANH KHANG MINH làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CP ĐÁ THẠCH ANH KHANG MINH
- Hà Nam: KCN Châu Sơn, TP Phủ Lý
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Kiểm soát tính giá thành về việc tính đúng, tính đủ nguyên vật liệu xuất dùng cho sản xuất
Kiểm kê kiểm đếm vật tư và thành phẩm dở dang theo qui định
Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế. Cụ thể như mua bán hàng hoá, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, thu/ chi... Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn Hạch toán các khoản trích khấu hao TSCĐ
Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN Thực hiện báo cáo định kỳ tháng tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN, cân đối thuế đầu vào và đầu ra
Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ định kỳ - Đối chiếu các sổ - Báo cáo quản trị nội bộ, Báo cáo quản trị của chi nhánh - Báo cáo tài chính thuế, chuẩn bị hồ sơ thuế tiếp đoàn thanh tra kiểm tra - Các công việc khác do ban lãnh đạo giao
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định có tính hệ thống
Tại CÔNG TY CP ĐÁ THẠCH ANH KHANG MINH Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc giờ hành chính từ thứ 2- thứ 7 hàng tuần, Nghỉ lễ, phép năm. - Làm việc trong môi trường năng động, nhiệt huyết, sáng tạo
- Được hưởng các chính sách đãi ngộ theo quy định của Luật LĐ - Chế độ khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐÁ THẠCH ANH KHANG MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
