Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP ĐÁ THẠCH ANH KHANG MINH làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN Châu Sơn, TP Phủ Lý

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Kiểm soát tính giá thành về việc tính đúng, tính đủ nguyên vật liệu xuất dùng cho sản xuất

Kiểm kê kiểm đếm vật tư và thành phẩm dở dang theo qui định

Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế. Cụ thể như mua bán hàng hoá, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, thu/ chi... Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn Hạch toán các khoản trích khấu hao TSCĐ

Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN Thực hiện báo cáo định kỳ tháng tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN, cân đối thuế đầu vào và đầu ra

Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ định kỳ - Đối chiếu các sổ - Báo cáo quản trị nội bộ, Báo cáo quản trị của chi nhánh - Báo cáo tài chính thuế, chuẩn bị hồ sơ thuế tiếp đoàn thanh tra kiểm tra - Các công việc khác do ban lãnh đạo giao

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành tài chính kế toán

Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định có tính hệ thống

Tại CÔNG TY CP ĐÁ THẠCH ANH KHANG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 12-15 triệu

- Làm việc giờ hành chính từ thứ 2- thứ 7 hàng tuần, Nghỉ lễ, phép năm. - Làm việc trong môi trường năng động, nhiệt huyết, sáng tạo

- Được hưởng các chính sách đãi ngộ theo quy định của Luật LĐ - Chế độ khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐÁ THẠCH ANH KHANG MINH

