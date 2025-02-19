Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Livan làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

- Tập hợp hóa đơn, chứng từ của công ty để theo dõi và hạch toán;

- Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra;

- Lập báo cáo thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), nộp tiền thuế cho cơ quan thuế (nếu có);

- Hàng quý: Làm báo cáo thuế tháng của quý đó, làm báo cáo quý cho thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và báo cáo sử dụng hóa đơn.

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế cho tháng cuối năm, báo cáo thuế TNDN quý IV và báo cáo quyết toán thuế TNCN.

- Thu thập và xử lý các số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế.

- Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn…

- Cân đối tài chính, đưa đề xuất các khoản thu chi hợp lý với từng giai đoạn kinh doanh.

- Các công việc liên quan và các công việc khác do sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo.