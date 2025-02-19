Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Livan làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Livan
- Hà Nội: Tầng 1, Tòa D, Ngõ 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 13 Triệu
- Tập hợp hóa đơn, chứng từ của công ty để theo dõi và hạch toán;
- Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra;
- Lập báo cáo thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), nộp tiền thuế cho cơ quan thuế (nếu có);
- Hàng quý: Làm báo cáo thuế tháng của quý đó, làm báo cáo quý cho thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và báo cáo sử dụng hóa đơn.
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế cho tháng cuối năm, báo cáo thuế TNDN quý IV và báo cáo quyết toán thuế TNCN.
- Thu thập và xử lý các số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế.
- Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn…
- Cân đối tài chính, đưa đề xuất các khoản thu chi hợp lý với từng giai đoạn kinh doanh.
- Các công việc liên quan và các công việc khác do sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo.
Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm về kế toán tổng hợp và thuế, ưu tiên ngành bán lẽ chuỗi thời trang
- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán: Misa, Amis
- Tính cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.
- Tin học văn phòng tốt.
Tại Công ty Cổ phần Livan Thì Được Hưởng Những Gì
-Có tháng lương thứ 13,14.
-Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, trân trọng năng lực cá nhân;
-Chế độ Bảo Hiểm, Nghỉ Lễ Tết, Thưởng, Sinh Nhật, Du Lịch theo Quy định.
- Mua sản phẩm công ty được chiết khấu 60%., sinh nhật được tổ chức + tặng quà 500k
- Các chế độ về hiếu, hỉ, ốm đâu
-Làm việc giờ hành chính từ thứ 2 – thứ 7 (Nghỉ 2 thứ 7 cách tuần +CN+ lễ tết)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Livan
