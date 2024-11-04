Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Eusteel làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 27A, Ngõ 22, Tả Thanh Oai,Hà Nội, Huyện Thanh Oai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Euline, MST: 5400543289, Ngành nghề: xây dựng, cho thuê mặt bằng thuộc dự án của Công ty CP EUSTEEL

- Thực hiện toàn bộ các nghiệp vụ phát sinh thường ngày: thu, chi, giao dịch ngân hàng, cập nhật nhật ký theo dõi máy thi công....

- Theo dõi công nợ nhà cung cấp

- Theo dõi các chi phí đầu tư xây dựng, vốn góp của các cổ đông

- Theo dõi hồ sơ lao động, tính lương, các thủ tục BHXH

- Hạch toán toàn bộ các nghiệp vụ phát sinh nên phần mềm nội bộ, thuế

- Lập tờ khai thuế: GTGT, TNDN, TNCN... và các loại thuế khác

- Các công việc phát sinh

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính :Nữ

- Kinh nghiệm: 03 năm trở lên

- Biết sử dụng phần mềm kế toán, word, excel các hàm kế toán thông dụng.

- Đi làm ngay sau khi trúng tuyển.

Tại Công Ty Cổ Phần Eusteel Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận tùy theo năng lực và kinh nghiệm

- Chế độ tăng lương và thưởng theo năng lực và quy định của Công ty.

- Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật,thưởng tháng 13...

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Eusteel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin