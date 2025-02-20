Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY THƯƠNG MẠI THIỆN KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 207/54 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Bình Tân, Quận 8

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

VP HCM: Địa điểm:

VP: 10 Trương Đình Hội, Phường 16, Quận 8, TP. HCM

CN 1: 207/54 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP. HCM

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Quản lí hồ sơ, chứng từ kế toán, giao dịch với ngân hàng

- Làm thủ tục giải ngân, mở LC...

- Cập nhật thông tin vào sổ sách kế toán: Kiểm tra, định khoản và phân loại chứng từ theo nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Tập hợp, xử lý hóa đơn chứng từ phát sinh hàng ngày, kiểm tra và đối chiếu tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của hợp đồng, hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật và chế độ kế toán hiện hành

- Thu thập xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán phát sinh như: nhập kho, xuất kho, thu – chi tiền, giấy báo nợ, giấy báo có....

- Sắp xếp chứng từ: Sắp xếp hóa đơn chứng từ theo trình tự thời gian và khoa học

- Thực hiện các bút toán phân bổ, trả trước. Đối chiếu các khoản phân bổ chi phí trả trước, trích trước hàng tháng.

- Kiểm soát công nợ phải thu, phải trả, thuế, BHXH và báo cáo theo quy định của công ty.

- Kiểm soát nhập xuất tồn kho hàng hóa theo quy trình của công ty.

- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, chi phí trả trước, chi phí khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC, công, nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT...

- Lập báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN, TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn... theo quy định.

- Lập BCTC theo tháng/ năm, báo cáo quyết toán thuế TNDN, báo cáo quyết toán thuế TNCN ... và một số báo cáo khác theo quy định.

- Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế có liên quan đến hoạt động SXKD của công ty.

- Chịu trách nhiệm làm các báo cáo thống kê cho cơ quan chức năng (nếu có)

- Cân đối và báo cáo định kỳ chi phí đầu vào tương ứng với doanh thu bán ra của công ty.

- Thực hiện các công việc liên quan đến Hành chính văn phòng của Công ty:

• In sổ sách, chứng từ lưu trữ và bảo quản theo quy định

• Sắp xếp, phân loại chứng từ theo thứ tự, thời gian

• Tham gia công tác kiểm tra, kiểm kê tại đơn vị

• Các công việc khác được giao

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học,cao đẳng , trung cấp chuyên ngành Tài chính kế toán

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, phần mền văn phòng Office, BIẾT PHẦN MỀM MIS

Kinh nghiệm thực tế: Ít nhất 5 năm ở vị trí tương đương

Kinh nghiệm quản lý nhóm,

kinh nghiệm làm việc với các cơ quan NN.

Làm việc độc lập, có trách nhiệm cao, tính xây dựng và phát triển công việc.

- Hỗ trợ Cv chung của Phòng Kế toán.

Tại CÔNG TY THƯƠNG MẠI THIỆN KIM Thì Được Hưởng Những Gì

IV. QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

- Cơ hội thăng tiến.

- Được hưởng mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và các chế độ phúc lợi mở rộng khác. Thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định, Thưởng lợi nhuận cuối năm phù hợp với năng lực

- Các chế độ phúc lợi mở rộng khác như: Sinh nhật, Hoạt động thể thao, thăm quan, du lịch trong nước, nước ngoài ...

- Hưởng các chế độ đãi ngộ theo luật lao động như: BHXH, BHYT, BHTN ...Phép Năm, Thâm Niên,...

- Cung cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ.

- Thưởng theo năng lực & hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY THƯƠNG MẠI THIỆN KIM

