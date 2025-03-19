Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 47A Lê Văn Miến, phường Thảo Điền, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Đảm bảo các nghiệp vụ kế toán được ghi chép chính xác, đầy đủ và đúng thời hạn.

Soạn thảo và trình bày các báo cáo tài chính định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của ban giám đốc.

Theo dõi, kiểm tra công nợ phải thu, phải trả của công ty, đảm bảo thanh toán đúng hạn.

Đảm bảo công tác kê khai thuế, báo cáo thuế được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra và hạch toán các khoản chi phí phát sinh, đảm bảo chi phí hợp lý, hợp lệ.

Quản lý hệ thống Odoo cho các chi nhánh và bệnh viện, đảm bảo dữ liệu chính xác và vận hành hiệu quả.

Phối hợp với kiểm toán viên trong việc cung cấp thông tin và tài liệu khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp hoặc vị trí tương đương.

Kinh nghiệm:

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Trình độ học vấn:

Kỹ năng: Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA và Microsoft Office (Excel, Word).

Kỹ năng:

Có khả năng phân tích và lập báo cáo tài chính.

Tiếng Anh: Ưu tiên ứng viên biết tiếng Anh để hỗ trợ công tác báo cáo và giao tiếp với quản lý.

Tiếng Anh:

Chăm chỉ, cẩn thận và tỉ mỉ: Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.

Chăm chỉ, cẩn thận và tỉ mỉ:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực và các phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp tại một tổ chức y tế uy tín.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn, đặc biệt về hệ thống ERP.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin