Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS
- Hồ Chí Minh: 47A Lê Văn Miến, phường Thảo Điền, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Đảm bảo các nghiệp vụ kế toán được ghi chép chính xác, đầy đủ và đúng thời hạn.
Soạn thảo và trình bày các báo cáo tài chính định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của ban giám đốc.
Theo dõi, kiểm tra công nợ phải thu, phải trả của công ty, đảm bảo thanh toán đúng hạn.
Đảm bảo công tác kê khai thuế, báo cáo thuế được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.
Kiểm tra và hạch toán các khoản chi phí phát sinh, đảm bảo chi phí hợp lý, hợp lệ.
Quản lý hệ thống Odoo cho các chi nhánh và bệnh viện, đảm bảo dữ liệu chính xác và vận hành hiệu quả.
Phối hợp với kiểm toán viên trong việc cung cấp thông tin và tài liệu khi có yêu cầu.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm:
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
Trình độ học vấn:
Kỹ năng: Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA và Microsoft Office (Excel, Word).
Kỹ năng:
Có khả năng phân tích và lập báo cáo tài chính.
Tiếng Anh: Ưu tiên ứng viên biết tiếng Anh để hỗ trợ công tác báo cáo và giao tiếp với quản lý.
Tiếng Anh:
Chăm chỉ, cẩn thận và tỉ mỉ: Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.
Chăm chỉ, cẩn thận và tỉ mỉ:
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp tại một tổ chức y tế uy tín.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn, đặc biệt về hệ thống ERP.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI