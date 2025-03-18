Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Fujiro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Q.1, TP.Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xuất hóa đơn ăn uống.

- Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra, cân đối xuất hóa đơn dựa trên đầu vào.

- Lập BCT theo quý, BCTC năm, quyết toán TNCN-TNDN.

- Theo dõi dòng tiền ra - vào tài khoản công ty.

- Làm việc với cơ quan thuế khi cần thiết.

- Theo dõi, chuẩn bị các hồ sơ Phòng cháy chữa cháy, An toàn vệ sinh thực phẩm và các giấy tờ liên quan của công ty khi có yêu cầu kiểm tra.

- Báo tăng giảm, làm các chế độ hưởng BHXH cho nhân viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

- Độ tuổi từ 24t-35t

- Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên

- Nhanh nhẹn, kỹ lưỡng, trung thực

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

- Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

- Am hiểu Luật thuế GTGT, các thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT.

Tại Công Ty TNHH Fujiro Thì Được Hưởng Những Gì

+ Mức lương: Thỏa thuận

+ Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định Nhà nước.

+ Được cân nhắc tăng lương theo năng lực hoặc thâm niên.

+ Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp trẻ và nhiệt tình.

+ Địa điểm làm việc: Q.1, TP.Hồ Chí Minh

+ Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:30 đến 17:00) / Thứ 7 (từ 08:30 đến 12:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Fujiro

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin