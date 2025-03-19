Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 19 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 19 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE

Mức lương
17 - 19 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 436a/73 đường 3/2 phường 12 quận 10, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 17 - 19 Triệu

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, chi tiết theo từng đối tượng, khoản mục (đúng, đủ, chính xác, kịp thời).
Lập các phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất hàng, phiếu nhập kho, hóa đơn bán hàng,... tại tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ, tránh tình trạng chậm trễ dẫn đến việc nhầm lẫn, thiếu sót trong khâu khớp quỹ hoặc kiểm kê hàng hóa tồn kho hàng ngày,....
Nhập dữ liệu vào sổ quỹ, sổ tiền gửi và các sổ liên quan khác có liên quan.
Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ trước khi đưa chúng vào sổ sách kế toán.
Quản lý theo dõi công nợ phải thu, phải trả
Đối chiếu số dư tài khoản
Kiểm duyệt chứng từ thanh toán của các phòng ban, bộ phận, chứng từ hoàn trả, đối soát các chương trình khuyến mãi từ phòng ban: marketing,…
Xây dựng ngân sách cho CP cố định
Báo cáo doanh thu, chi phí, tổng hợp dòng tiền, công nợ, chi tiết tài sản công cụ dụng cụ theo từng tuần, tháng
Kiểm tra doanh thu bán hàng, kiểm tra đối chiếu dòng tiền.
Lập kế hoạch thu chi, báo cáo dòng tiền, điều chuyển, lên kế hoạch cân đối dòng tiền và có kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp.
Lên báo cáo lãi lỗ của công ty hàng tháng và các báo cáo nội bộ khác khi có yêu cầu.
Kê khai hóa đơn phát sinh trong tháng.
Làm báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN, Báo cáo Tài Chính theo quy định nhà nước.

Với Mức Lương 17 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp.
Thành thạo phần mềm Misa hoặc các phần mềm kế toán khác.
Nắm vững Luật kế toán, các quy định về Thuế, các quy chế, quy định và quy trình liên quan đến hoạt động của Công ty.
Có khả năng làm việc độc lập, giao tiếp tốt, linh hoạt trong xử lý tình huống.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 17.000.000 đến 19.000.000 đồng.
Review tăng lương hằng năm.
Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định công ty (thưởng SN, lễ tết, thâm niên, du lịch).
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn theo quy định của nhà nước.
Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 587 Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

