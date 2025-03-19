Tuyển Kế toán tổng hợp CELLPHONES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 350 Võ Văn Kiệt, Cô Giang, Quận 1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

Kiểm tra cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định.

Lập báo cáo tài chính theo tháng, quý, năm.

Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

8h30 - 17h30 (Thứ 2 - Thứ 7).

Thứ 7: 1 tháng làm full 2 ngày thứ 7; nghỉ 2 ngày thứ 7 xen kẽ

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ từ 26 tuổi trở lên, Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính...

Có từ 03 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán Tổng hợp

Có kinh nghiệm trong các lĩnh bản lẻ, thương mại, ƯU TIÊN CÓ KINH NGHIỆM SỬ DỤNG PHẦN MỀM ORACLE / SAP

Ưu tiên đã từng làm việc tại doanh nghiệp có quy mô từ 300 nhân viên trở lên.

Am hiểu, nắm vững quy định & luật Thuế.

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc.

Kỹ năng quản lý sắp xếp công việc tốt

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel,...)

Tại CELLPHONES Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập từ 18 triệu - 22 triệu

Thăng tiến theo tăng trưởng công ty và khả năng chuyên môn

Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật Lao động (Tham gia BHXH dựa trên mức LCB của vị trí)

Được hưởng Gói Bảo hiểm nâng cao PTI sau 06 tháng

Thưởng năm hấp dẫn từ 1,5 - 3 tháng thu nhập

Cơ hội làm việc với nhiều dự án quan trọng và thăng tiến sự nghiệp cùng với sự phát triển của Công ty

Được nghiên cứu, đào tạo và làm việc với các công nghệ / hệ thống tiên tiến

Làm việc và phát triển tại một trong những hệ thống thuộc Top hệ thống bán lẻ công nghệ.

Môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo với nhiều dự án đa dạng

Tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện cùng Công ty và các tổ chức thiện nguyện khác

Tham gia CLB thể thao: Bóng đá, cầu lông, chạy bộ….

