Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Vtaxcomp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Vtaxcomp
- Hồ Chí Minh:
- 36/72 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 16 Triệu
Chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế khi cơ quan thuế có quyết định kiểm tra thuế.
Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của tất cả các loại chứng từ, hồ sơ liên quan đến thủ tục kế toán, thuế trước khi trình Cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Tổ chức ghi chép và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh của Công ty.
Phối hợp với các đơn vị: Thu hồi và quản lý công nợ
Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định (TK GTGT, TNCN, …)
Lập BCTC sơ bộ hàng quý, cuối năm
Kiểm tra các loại chứng từ, hồ sơ liên quan đến thủ tục kế toán, thuế trước khi trình Cấp có thẩm quyền phê duyệt
Tổ chức ghi chép và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh
Chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục kiểm toán báo cáo hàng năm
Lập và nộp báo cáo kế toán định kỳ theo quy định
Tổ chức lưu trữ sổ sách, chứng từ kế toán
Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ giải trình, Quyết toán thuế, hoàn thuế.
Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của tất cả các loại chứng từ, hồ sơ liên quan đến thủ tục kế toán, thuế trước khi trình Cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Tổ chức ghi chép và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh của Công ty.
Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định (TK GTGT, TNCN, …)
Lập BCTC sơ bộ hàng quý, cuối năm
Chi tiết công việc được trao đổi khi PV.
Tại Công Ty TNHH Vtaxcomp Thì Được Hưởng Những Gì
Phúc lợi khác: thưởng lễ, tết,..., du lịch hằng năm
Tham gia bảo hiểm sức khỏe theo chính sách công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vtaxcomp
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI