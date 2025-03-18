Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Vtaxcomp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 36/72 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế khi cơ quan thuế có quyết định kiểm tra thuế.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của tất cả các loại chứng từ, hồ sơ liên quan đến thủ tục kế toán, thuế trước khi trình Cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tổ chức ghi chép và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh của Công ty.

Phối hợp với các đơn vị: Thu hồi và quản lý công nợ

Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định (TK GTGT, TNCN, …)

Lập BCTC sơ bộ hàng quý, cuối năm

Kiểm tra các loại chứng từ, hồ sơ liên quan đến thủ tục kế toán, thuế trước khi trình Cấp có thẩm quyền phê duyệt

Tổ chức ghi chép và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh

Chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục kiểm toán báo cáo hàng năm

Lập và nộp báo cáo kế toán định kỳ theo quy định

Tổ chức lưu trữ sổ sách, chứng từ kế toán

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm >3 năm ở vị trí tương đương, mạnh về thuế

Có kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ giải trình, Quyết toán thuế, hoàn thuế.

Chi tiết công việc được trao đổi khi PV.

Tại Công Ty TNHH Vtaxcomp Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH đầy đủ khi làm việc chính thức

Phúc lợi khác: thưởng lễ, tết,..., du lịch hằng năm

Tham gia bảo hiểm sức khỏe theo chính sách công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vtaxcomp

