Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BHD GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vincom Royal City 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Kế toán tổng hợp

- Tập hợp, rà soát, kiểm tra đối chiếu hóa đơn, chứng từ kế toán của Công ty để theo dõi và hạch toán kế toán

- Cập nhật kịp thời những chính sách, quy định mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Lập báo cáo thuế TNCN, GTGT, báo cáo THSDHĐ, BC biên lai khấu trừ thuế định kỳ.

- Cân đối doanh thu, chi phí, lập quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN, lên bộ báo cáo tài chính cuối năm gửi cơ quan Thuế.

- Hoàn thiện sổ sách, chứng từ kế toán theo đúng chuẩn mực của Bộ tài chính.

- Hỗ trợ giải trình, quyết toán thuế với các cơ quan chức năng theo đúng quy định, trực tiếp tham gia làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu, vấn đề phát sinh.

- Làm các thủ tục với sở kế hoạch đầu tư khi có các thay đổi liên quan theo luật.

- Thực hiện các báo cáo và hoạt động khác do cấp trên giao.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán.

- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán thuế, KTTH

- Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc

- Thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm kế toán

- Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong ngành xây dựng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BHD GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 15 đến 17 triệu

- Thưởng các ngày Lễ, Tết ...

- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác dành cho CBNV theo quy định của Công ty.

- Du lịch hàng năm

- Địa chỉ làm việc: B1-R6 14-K3, TTTM Mega Mall Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN

- Thời gian làm việc giờ hành chính từ: 8:30-12:00 và 13:30-17:30 Thứ 2 đến sáng T7

- Được nghỉ chiều T7 và CN hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BHD GROUP

