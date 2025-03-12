Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hunter Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu

Mức lương 16 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - A33, đường 29, P.An Phú (Quận 2 cũ),Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

-Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty.

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán

- Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết

- Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

- Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, tuổi từ 30 - 35

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Thành thạo tin học văn phòng

- Có tính tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực

- Khả năng quản lý và sắp xếp công việc tốt.

- Có trách nhiệm với công việc và biết sử dụng Misa

- Biết làm báo cáo tài chính, báo cáo thuế

Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hunter Land Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 16.000.000 - 18.000.000đ/tháng (trao đổi khi phỏng vấn)

- Hoa hồng theo kết quả kinh doanh

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hoà đồng

- Được hưởng các chế độ BHXH theo quy định của pháp luật

- Được hưởng các chế độ phúc lợi theo chính sách của công ty (du lịch hàng năm, thưởng lễ/tết/sinh nhật,...)

- Được ưu tiên bổ nhiệm các vị trí cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hunter Land

