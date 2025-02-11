Tuyển Kế toán tổng hợp Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 29 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP KIÊM KẾ TOÁN THUẾ:

• Quản lý các công việc kế toán chi tiết tại cơ sở

• Đối chiếu soát xét báo cáo hàng tháng của cơ sở trường

• Đối chiếu công nợ hàng tháng

• Kết hợp với các bộ phận lập ngân sách, theo dõi ngân sách, quyết toán ngân sách cho cơ sở

• Kiểm soát chi phí theo dự toán. update phát sinh, nguyên nhân giải trình

• Ghi nhận tài sản, CCDC, tính khấu hao, theo dõi sổ tài sản, CCDC

• Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị hàng tháng

• Lập mô hình tài chính của cơ sở

• Hướng dẫn các bộ phận các công việc liên quan đến thuế

• Làm việc với kiểm toán trong các kỳ kiểm toán hàng năm

• Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng nhóm, kế toán trưởng, BGĐ

• Thực hiện các công việc khác liên quan theo phân công của cấp trên