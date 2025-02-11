Tuyển Kế toán tổng hợp Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 29 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Hệ thống giáo dục Edufit
- Hà Nội: Lô H3
- LC, KĐT Starlake Tây Hồ, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 23 - 29 Triệu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP KIÊM KẾ TOÁN THUẾ:
• Quản lý các công việc kế toán chi tiết tại cơ sở
• Đối chiếu soát xét báo cáo hàng tháng của cơ sở trường
• Đối chiếu công nợ hàng tháng
• Kết hợp với các bộ phận lập ngân sách, theo dõi ngân sách, quyết toán ngân sách cho cơ sở
• Kiểm soát chi phí theo dự toán. update phát sinh, nguyên nhân giải trình
• Ghi nhận tài sản, CCDC, tính khấu hao, theo dõi sổ tài sản, CCDC
• Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị hàng tháng
• Lập mô hình tài chính của cơ sở
• Hướng dẫn các bộ phận các công việc liên quan đến thuế
• Làm việc với kiểm toán trong các kỳ kiểm toán hàng năm
• Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng nhóm, kế toán trưởng, BGĐ
• Thực hiện các công việc khác liên quan theo phân công của cấp trên
Với Mức Lương 23 - 29 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan đến Kế toán
Tại Hệ thống giáo dục Edufit Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống giáo dục Edufit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI