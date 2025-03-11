Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Hoá Chất Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 1 USD

Công ty CP thiết bị và hóa chất Thăng Long doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phân phối, Kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ cho nghiên cứu khoa học, giáo dục và y tế tại Việt Nam.

1. Thời gian làm việc:

Thời gian: thứ 2 ~ sáng thứ 7

Từ 08h00 – 17h00, hết sáng thứ 7

* Mô tả công việc:

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty.

- Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty.

- Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

- Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.