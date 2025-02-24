Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TOP SKY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhomes Greenbay Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Kiểm tra, rà soát và phân loại chứng từ kế toán;

Nhập liệu phần mềm kế toán Misa

Hạch toán kế toán và thực hiện các báo cáo theo quy định của Công ty.

Báo cáo công việc hàng tháng cho người quản lý trực tiếp.

Làm báo cáo thuế theo quý, năm

Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Tài chính/Kế toán

Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên biết làm thuế

Hiểu biết về chế độ và tiêu chuẩn kế toán Việt Nam

Sử dụng tốt các phần mềm Excel, Word, Misa

Cẩn thận, trung thực, chủ động, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOP SKY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 7-9 triệu + thưởng tháng lương thứ 13 và thưởng theo kết quả kinh doanh từng năm.

Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ.

Du lịch hàng năm

Làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOP SKY

