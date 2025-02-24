Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TOP SKY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TOP SKY
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TOP SKY

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOP SKY

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vinhomes Greenbay Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Kiểm tra, rà soát và phân loại chứng từ kế toán;
Nhập liệu phần mềm kế toán Misa
Hạch toán kế toán và thực hiện các báo cáo theo quy định của Công ty.
Báo cáo công việc hàng tháng cho người quản lý trực tiếp.
Làm báo cáo thuế theo quý, năm
Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Tài chính/Kế toán
Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên biết làm thuế
Hiểu biết về chế độ và tiêu chuẩn kế toán Việt Nam
Sử dụng tốt các phần mềm Excel, Word, Misa
Cẩn thận, trung thực, chủ động, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOP SKY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 7-9 triệu + thưởng tháng lương thứ 13 và thưởng theo kết quả kinh doanh từng năm.
Lương: 7-9 triệu +
Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ.
Du lịch hàng năm
Làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOP SKY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TOP SKY

CÔNG TY CỔ PHẦN TOP SKY

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

