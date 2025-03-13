Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - BT 36, Đường số 23, Khu Thành phố Giao Lưu, Phạm Văn Đồng, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Kiểm soát, theo dõi tiến độ công nợ phải thu của học viên đi du học theo hợp đồng, tiến độ lớp học.

Tính thưởng, hoa hồng hàng tháng cho nhân viên, cộng tác viên, đối tác.

Hạch toán và lập các báo cáo kết quả kinh doanh, dòng tiền,công nợ, BCTC.....của Công ty theo định kỳ.

Tổ chức thực hiện việc bảo quản, lưu trữ tài liệu, số liệu kế toán và các báo cáo theo đúng quy định về lưu trữ thông tin của Công ty.

Lập các báo cáo, cung cấp số liệu cho Ban giám đốc khi có yêu cầu đột xuất.

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán/Tài chính doanh nghiệp các trường Cao đẳng trở lên.

Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực Du học, giáo dục, xuất khẩu lao động.

Thành thạo các phần mềm kế toán, kĩ năng tin học văn phòng tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và phụ cấp:

Thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế;

Phụ cấp điện thoại/đi lại (tuỳ từng vị trí);

Review đánh giá tăng lương 6 tháng - 1 năm/lần.

Thưởng:

Thưởng tháng/quý/năm (Theo tình hình kinh doanh của công ty);

Thưởng tháng lương thứ 13 + hiệu quả làm việc vào cuối năm tài chính;

Thưởng dịp tết (tết dương và tết âm), dịp lễ (30/04 - 1/5; 2/9; Trung thu…), thưởng sinh nhật, thăm hỏi hiếu – hỷ…;

Phúc lợi:

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, Bảo hiểm sức khoẻ: Được công ty đóng 100% Bảo hiểm sức khoẻ khi trở thành nhân viên chính thức, hỗ trợ đóng 50% cho Người thân (Hỗ trợ chi trả khi phát sinh khám chữa bệnh tại hơn BV lớn trên toàn quốc

Du lịch hàng năm, teambuilding, event,...

Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ ốm/nghỉ chế độ thai sản/hiếu hỷ… theo Luật Lao động.

Cơ hội thăng tiến:

Được làm việc đúng chuyên môn sở trường, hợp tác với các cộng sự/Quản lý nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn;

Được đào tạo trực tiếp nâng cao, bổ sung các kiến thức về ngành

Đánh giá năng lực, xét tăng lương/thưởng theo quy định của công

Môi trường làm việc:

Môi trường trẻ, năng động, cực kỳ thoải mái, tự do phát triển bản thân; nói không với Toxic;

Làm việc từ thứ 2 tới sáng thứ 7, nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật.

