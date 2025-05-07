Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ FUTURELINK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Circo Building, 222 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thanh toán, hóa đơn và chứng từ liên quan.

Kiểm tra lệnh chi qua ngân hàng hoặc phiếu chi tiền mặt.

Hạch toán và kiểm tra các nghiệp vụ kế toán trên phần mềm kế toán (Amis).

Theo dõi và quản lý công nợ phải thu, phải trả với nhà cung cấp và khách hàng.

Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ chi tiết và sổ tổng hợp.

Tính giá vốn hàng bán, theo dõi xuất nhập kho và kiểm tra đơn hàng trên hệ thống.

Lập và nộp báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN theo quý.

Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN, TNCN cuối năm.

Thực hiện các thủ tục nộp thuế GTGT, TNCN, TNDN, thuế môn bài vào ngân sách nhà nước.

Kê khai, điều chỉnh lao động tăng/giảm; lập hồ sơ thanh toán BHXH cho người lao động.

Xuất chứng thư thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên định kỳ và cuối năm.

Xuất hóa đơn bán hàng, hạch toán doanh thu hàng ngày và lập báo cáo doanh thu theo ngày/tháng.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (quý, năm).

Hạch toán bút toán tài chính như kết chuyển lãi/lỗ, hạch toán chi phí thuế môn bài đầu năm.

Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 1–2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp, đặc biệt là kế toán thuế.

Có kiến thức tốt về luật thuế và các quy định liên quan.

Thành thạo phần mềm kế toán (ưu tiên Amis) và Microsoft Excel.

Kỹ năng làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.

Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ FUTURELINK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

Doanh nghiệp công nghệ hiện đại, môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đầy nhiệt huyết.

Cafe, trà chiều luôn có sẵn tại công ty.

Được chăm sóc sức khỏe với các chính sách như: BHXH, BHYT, BHTN, du lịch, team building, sinh nhật...

Được nghỉ phép 12 ngày/năm cùng các ngày lễ tết theo quy định pháp luật.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ FUTURELINK

