Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 86 đường số 3, Cư xá Chu Văn An, phường 26, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Hướng dẫn, kiểm tra rà soát tính chính xác các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
Theo dõi, kiểm tra và đối chiếu công nợ NNC và khách hàng.
Nộp hồ sơ cho sở kế hoạch và đầu tư liên quan đến giấy phép.
Lập báo cáo thuế GTGT hàng quý.
Lập và nộp Báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN năm gửi cho CQ thuế và CQ thống kê.
Kiểm tra tính hợp lệ, điều khoản thanh toán, điều khoản thuế các hợp đồng mua vào bán ra.
Tiếp nhận đề nghị thanh toán của các bộ phận, kiểm tra cân đối dòng tiền và thanh toán.
Làm các hồ sơ liên quan đến vay vốn công ty.
Tổng hợp số liệu và lập báo cáo hàng tuần, hàng tháng và năm.
Làm việc trao đổi trực tiếp với các bộ phận khác về các vấn đề liên quan đến phòng kế toán.
Làm việc với kiểm toán để kiểm toán BCTC.
Làm việc trực tiếp, giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế khi có quyết định kiểm tra.
Đưa ra phương án, quy đình để hoàn thiện hơn bộ máy kế toán.
Sắp xếp phân công công việc phù hợp cho các bạn kế toán viên.
Đề xuất phương án nằm kiểm soát chi phí của các bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng chuyên ngành kế toán, tài chính,....
Kỹ năng quản lý thông tin & thời gian, tác phong làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm.
Từ 2 năm kinh nghiệm trở lên.
Tác phong làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm, kỹ năng quản lý thời gian tốt.
trung thực, phong cách làm việc chuyên nghiệp.
Chấp hành & Tuân thủ các quy định của Công ty.
Thực hiện các công việc khác được cấp trên giao phó.

Tại Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thoải mái, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi như BHXH, BHYT, nghỉ phép năm.
Thưởng theo chính sách của công ty.
Hưởng các chế độ về: sinh nhật, khám sức khỏe tổng quát định kỳ, cưới hỏi, ốm đau, thai sản.
Thưởng dịp lễ, Tết, sự kiện của công ty.
Có lộ trình thăng tiến, được đào tạo và hỗ trợ tối đa kỹ năng khi làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam

Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 242-244 Hai Bà Trưng, Phường Tân Đinh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

