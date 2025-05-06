Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần tập đoàn Golf quốc gia Việt Nam Golfgroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty cổ phần tập đoàn Golf quốc gia Việt Nam Golfgroup
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần tập đoàn Golf quốc gia Việt Nam Golfgroup

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Toà Happy Valley, 834 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Q7, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện, hạch toán các nghiệp vụ kế toán nội bộ một cách chính xác, đầy đủ và kịp thời lên phần mềm
Kế toán kho: Hàng tuần tính chạy tính giá xuất kho, kiểm soát giá vốn luân chuyển giữa 2 chi nhánh, cuối tháng tính và kiểm tra giá vốn của phiếu kiểm kho và chốt số liệu trên phần mềm và thực tế với kế toán phụ trách hàng hóa.
Kế toán thanh toán: Thực hiện công việc của kế toán thu chi, kế toán ngân hàng và tiền mặt, lên kế hoạch các khoản chi phải thanh toán để trình lên Sếp duyệt, đảm bảo tính đúng hạn, hợp lệ các giao dịch thanh toán của công ty.
Kế toán công nợ:
Kế toán tiền lương/BHXH: Phụ trách kiểm tra bảng công từ phòng HCNS, làm bảng lương, làm doanh số bán hàng của NVKD. Phụ trách tập hợp hồ sơ và theo dõi phần đóng BHXH cho CBNV công ty.
Kế toán tổng hợp: Phân tích, tổng hợp, và báo cáo tất cả các thông tin tài chính của doanh nghiệp như Báo cáo dòng tiền thu chi hàng ngày, Báo cáo công nợ phải thu và Báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng.
Quản lý bằng hệ thống phần mềm Amis

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các ứng viên ở gần các trụ sở của công ty
Có kinh nghiệm 6 tháng ở vị trí kế toán nội bộ trở lên và nắm được cách hạch toán nghiệp vụ cơ bản
Nhanh nhẹn, trung thực và chịu khó
Biết sử dụng phần mềm Amis

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Golf quốc gia Việt Nam Golfgroup Thì Được Hưởng Những Gì

Khoảng lương: 7.500.000 - 12.000.000 + 500.000đ Phụ cấp ăn trưa + Thưởng hiệu quả công việc (nếu có)
7.500.000 - 12.000.000
+ 500.000đ
Thưởng vinh danh Nhân viên xuất sắc, thưởng nóng, thưởng hiệu quả công việc…..
Trợ cấp ăn trưa, gửi xe tại tòa nhà miễn phí
Cấp phát đồng phục theo mùa
Thưởng lương tháng thứ 13
Tham gia Teambuilding và du lịch hè 2-3 lần/năm trong nước, nước ngoài
Teabreak mỗi buổi chiều
Liên hoan doanh số, tổng kết tháng, quý tại nhà hàng cao cấp..
Cấp quỹ phòng ban dùng tiệc tùng , cafe, dã ngoại…
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chính trực, chuyên nghiệp
Có cơ hội được thử sức ở các vị trí trong Tập Đoàn (nếu phù hợp)
Lộ trình thăng tiến rõ ràng khi nhận việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Golf quốc gia Việt Nam Golfgroup

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

