Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần tập đoàn Golf quốc gia Việt Nam Golfgroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần tập đoàn Golf quốc gia Việt Nam Golfgroup
- Hồ Chí Minh: Toà Happy Valley, 834 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Q7, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Thực hiện, hạch toán các nghiệp vụ kế toán nội bộ một cách chính xác, đầy đủ và kịp thời lên phần mềm
Kế toán kho: Hàng tuần tính chạy tính giá xuất kho, kiểm soát giá vốn luân chuyển giữa 2 chi nhánh, cuối tháng tính và kiểm tra giá vốn của phiếu kiểm kho và chốt số liệu trên phần mềm và thực tế với kế toán phụ trách hàng hóa.
Kế toán thanh toán: Thực hiện công việc của kế toán thu chi, kế toán ngân hàng và tiền mặt, lên kế hoạch các khoản chi phải thanh toán để trình lên Sếp duyệt, đảm bảo tính đúng hạn, hợp lệ các giao dịch thanh toán của công ty.
Kế toán công nợ:
Kế toán tiền lương/BHXH: Phụ trách kiểm tra bảng công từ phòng HCNS, làm bảng lương, làm doanh số bán hàng của NVKD. Phụ trách tập hợp hồ sơ và theo dõi phần đóng BHXH cho CBNV công ty.
Kế toán tổng hợp: Phân tích, tổng hợp, và báo cáo tất cả các thông tin tài chính của doanh nghiệp như Báo cáo dòng tiền thu chi hàng ngày, Báo cáo công nợ phải thu và Báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng.
Quản lý bằng hệ thống phần mềm Amis
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 6 tháng ở vị trí kế toán nội bộ trở lên và nắm được cách hạch toán nghiệp vụ cơ bản
Nhanh nhẹn, trung thực và chịu khó
Biết sử dụng phần mềm Amis
Tại Công ty cổ phần tập đoàn Golf quốc gia Việt Nam Golfgroup Thì Được Hưởng Những Gì
7.500.000 - 12.000.000
+ 500.000đ
Thưởng vinh danh Nhân viên xuất sắc, thưởng nóng, thưởng hiệu quả công việc…..
Trợ cấp ăn trưa, gửi xe tại tòa nhà miễn phí
Cấp phát đồng phục theo mùa
Thưởng lương tháng thứ 13
Tham gia Teambuilding và du lịch hè 2-3 lần/năm trong nước, nước ngoài
Teabreak mỗi buổi chiều
Liên hoan doanh số, tổng kết tháng, quý tại nhà hàng cao cấp..
Cấp quỹ phòng ban dùng tiệc tùng , cafe, dã ngoại…
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chính trực, chuyên nghiệp
Có cơ hội được thử sức ở các vị trí trong Tập Đoàn (nếu phù hợp)
Lộ trình thăng tiến rõ ràng khi nhận việc.
