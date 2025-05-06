Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ANH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH ANH PHÁT
- Hồ Chí Minh: 45 đường số 18, khu đô thị Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Đôn đốc xem xét kiểm soát, đối chiếu chứng từ hạch toán, soạn bảng tổng hợp số liệu theo tháng, quý, năm
Thực hiện kiểm tra và đối chiếu số liệu, sổ sách với các kế toán để tổng hợp dữ liệu, lập báo cáo
Tập hợp số liệu để tính giá vốn hàng bán
Theo dõi nợ vay và lãi vay của công ty
Chịu trách nhiệm theo dõi kiểm tra, phân bổ và kết chuyển các tài khoản doanh thu, chi phí để tổng hợp số liệu, lập báo cáo
Lập bảng tính khấu hao tài sản cố định, công cụ, dụng cụ của công ty
Lập các báo cáo tài chính hàng tháng theo mẫu biểu quy định và của Công ty
Kiểm tra lưu trữ đầy đủ hoá đơn, chứng từ vào cuối tháng
Phối hợp với các thành viên trong phòng hoàn thành các công việc được phân công từ BGĐ và Trưởng phòng
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu có kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí tương đương
năm
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Sản xuất/Máy móc
Tin học Văn phòng: Sử dụng thành thạo các Phần mềm Word, Excel, Powerpoint, Misa
Tin học Văn phòng:
Tại CÔNG TY TNHH ANH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ tết, lương tháng thứ 13 hàng năm theo tình hình kinh doanh của công ty
Tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật
Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANH PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI