Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ANH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 45 đường số 18, khu đô thị Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Đôn đốc xem xét kiểm soát, đối chiếu chứng từ hạch toán, soạn bảng tổng hợp số liệu theo tháng, quý, năm

Thực hiện kiểm tra và đối chiếu số liệu, sổ sách với các kế toán để tổng hợp dữ liệu, lập báo cáo

Tập hợp số liệu để tính giá vốn hàng bán

Theo dõi nợ vay và lãi vay của công ty

Chịu trách nhiệm theo dõi kiểm tra, phân bổ và kết chuyển các tài khoản doanh thu, chi phí để tổng hợp số liệu, lập báo cáo

Lập bảng tính khấu hao tài sản cố định, công cụ, dụng cụ của công ty

Lập các báo cáo tài chính hàng tháng theo mẫu biểu quy định và của Công ty

Kiểm tra lưu trữ đầy đủ hoá đơn, chứng từ vào cuối tháng

Phối hợp với các thành viên trong phòng hoàn thành các công việc được phân công từ BGĐ và Trưởng phòng

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kế toán

Yêu cầu có kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí tương đương

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Sản xuất/Máy móc

Tin học Văn phòng: Sử dụng thành thạo các Phần mềm Word, Excel, Powerpoint, Misa

Tại CÔNG TY TNHH ANH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15.000.000 – 20.000.000 VNĐ, thỏa thuận theo năng lực

Thưởng lễ tết, lương tháng thứ 13 hàng năm theo tình hình kinh doanh của công ty

Tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật

Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANH PHÁT

