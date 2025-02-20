Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 100000 - 60 Triệu

Mức lương 100000 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 166 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Thực hiện công tác hạch toán kế toán đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của Luật Kế toán, các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của pháp luật.

Cung cấp thông tin tài chính kế toán một cách trung thực, đầy đủ, khách quan, chính xác, kịp thời cho Ban Lãnh Đạo.

Tổ chức kế toán, thống kê phù hợp với tình hình hoạt động của công ty theo yêu cầu của từng giai đoạn, phù hợp với chủ trương, chiến lược phát triển chung của Tập đoàn

Chủ động tổng hợp số liệu, lập Báo cáo tài chính Quý/Năm theo quy định; Chủ động lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu lãnh đạo Tập đoàn kịp thời theo đúng quy định.

Lập phương án tối ưu hóa chi phí; Cân đối dòng tiền, đảm bảo tính thanh khoản.

Trực tiếp làm việc với các cơ quan có thẩm quyền trong các hoạt động kiểm toán/thanh tra/kiểm tra/quyết toán với các cơ quan Nhà nước.

Xây dựng các quy trình, biểu mẫu liên quan đến kế toán, tài chính tại công ty

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán viên trong Công ty;

Có kinh nghiệm 5 năm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản. Thành thạo về tính giá thành. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành sản xuất đá tự nhiên, đá nhân tạo, sản xuất hạt nhựa,…

Đã đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng ở mô hình Tập đoàn, có nhiều đơn vị thành viên

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng;

Chứng chỉ Kế toán trưởng còn thời hạn

Thành thạo tin học Word, Excel và phần mềm MISA...;

Có thể đi công tác theo yêu cầu công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 50- 60tr hoặc thoả thuận theo năng lực ứng viên

Bảo hiểm và các chế độ khác theo quy định pháp luật

Lương tháng 13, xét tăng lương hàng năm

Nghỉ phép, nghỉ lễ Tết theo lịch nhà nước

Xe đưa đón khi đi công tác

