Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 100000 - 60 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI
- Hà Nội: 166 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 100000 - 60 Triệu
Thực hiện công tác hạch toán kế toán đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của Luật Kế toán, các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của pháp luật.
Cung cấp thông tin tài chính kế toán một cách trung thực, đầy đủ, khách quan, chính xác, kịp thời cho Ban Lãnh Đạo.
Tổ chức kế toán, thống kê phù hợp với tình hình hoạt động của công ty theo yêu cầu của từng giai đoạn, phù hợp với chủ trương, chiến lược phát triển chung của Tập đoàn
Chủ động tổng hợp số liệu, lập Báo cáo tài chính Quý/Năm theo quy định; Chủ động lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu lãnh đạo Tập đoàn kịp thời theo đúng quy định.
Lập phương án tối ưu hóa chi phí; Cân đối dòng tiền, đảm bảo tính thanh khoản.
Trực tiếp làm việc với các cơ quan có thẩm quyền trong các hoạt động kiểm toán/thanh tra/kiểm tra/quyết toán với các cơ quan Nhà nước.
Xây dựng các quy trình, biểu mẫu liên quan đến kế toán, tài chính tại công ty
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán viên trong Công ty;
Với Mức Lương 100000 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng ở mô hình Tập đoàn, có nhiều đơn vị thành viên
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng;
Chứng chỉ Kế toán trưởng còn thời hạn
Thành thạo tin học Word, Excel và phần mềm MISA...;
Có thể đi công tác theo yêu cầu công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm và các chế độ khác theo quy định pháp luật
Lương tháng 13, xét tăng lương hàng năm
Nghỉ phép, nghỉ lễ Tết theo lịch nhà nước
Xe đưa đón khi đi công tác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI
