Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương mại Sơn Vakopec làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mô tả công việc:

Theo dõi và hạch toán chi phí

• Theo dõi chi phí chung và chi phí máy móc, thiết bị phục vụ cho công trình xây dựng.

• Theo dõi và bám sát dự toán công trình xây dựng để đảm bảo xuất vật tư theo đúng định mức và đưa nguyên vật liệu vào công trình theo đúng tiến độ thi công.

• Quản lý chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và phân bổ chi phí cho từng giai đoạn thi công.

• Tập hợp, phân bổ chi phí và tính giá thành từng hạng mục công trình xây dựng.

• Hạch toán kế toán các khoản phải thu, phải trả và chi phí liên quan đến dự án xây dựng.

• Áp dụng đúng giá xây dựng theo địa điểm của từng công trình xây dựng.

• Đối chiếu số liệu phát sinh thực tế với dự toán để đảm bảo tính minh bạch trong hoạt toán kế toán.

Nhiệm vụ kế toán thanh toán và công nợ

• Đối chiếu với nhà thầu để xuất hóa đơn cho chủ đầu tư, thầu phụ theo từng đợt thanh toán.

• Hoàn thiện hồ sơ thanh toán cho nhà thầu theo từng theo từng hạng mục công trình xây dựng.

• Lập bảng thu – chi theo từng hạng mục công trình xây dựng.

• Đối chiếu công nợ với bộ phận kinh doanh dự án và liên hệ với khách hàng để đề nghị thanh toán công nợ.

• Lập biên bản đối chiếu công nợ và báo cáo tình hình công nợ còn tồn đọng của dự án khi có yêu cầu.

• Kiểm tra chứng từ thanh toán từ các phòng ban.