Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
Công Ty TNHH Quick Việt Nam

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 - 10 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Công ty Nhật Bản chuyên cung cấp dịch vụ liên quan đến quản lý nhân sự.
Nội dung công việc:
- Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính của Công ty; lập dự báo về tình hình vốn và dòng vốn trong ngắn hạn/trung hạn.
- Phân tích tình hình tài chính
- Tham mưu cho Ban Lãnh đạo Công ty trong lĩnh vực liên quan đến tài chính, kế toán; quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả tài chính.
- Lập báo cáo đóng sổ Quý cho Công ty mẹ
- Lập và đánh giá báo cáo tài chính theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Quan hệ với Ngân hàng và các tổ chức tín dụng… trong hoạt động vay vốn và lưu chuyển tiền tệ.
- Làm việc với cơ quan thuế và các cơ quan chức năng về số liệu tài chính.
- Xem xét, đánh giá và phân tích dự báo hoạt động tài chính kế toán của các bộ phận, các hợp đồng, dự án.
- Kiểm soát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thu chi tài chính,...
- Đề xuất và tham vấn Ban Lãnh đạo các biện pháp hạn chế chi phí và phương pháp giải quyết các vấn đề phát sinh.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của phòng theo quý/năm.
- Các công việc khác theo phân công
Thời gian làm việc:
- 8:00 - 17:00 (Thứ 2 - Thứ 6)
- Ngày nghỉ: Thứ 7, Chủ Nhật
Địa điểm làm việc: Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Địa điểm làm việc:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
- Nam, Nữ. Từ 35 tuổi trở lên
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán…
- Từ 5 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí kế toán trưởng hoặc 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ở các công ty hoạt động trong lĩnh vực Nhân sự/Đào tạo nguồn nhân lực/Sản xuất/F&B
- Thành thạo Microsoft Office và các thiết bị máy móc văn phòng/các phần mềm kế toán hiện hành.
- Tiếng Anh tốt
- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Có thể làm việc độc lập và phối hợp với các bộ phận.
- Có chứng chỉ Kế toán trưởng
Ưu tiên:
Có chứng chỉ ACCA/CPA

Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương:
- Khoảng 30,000,000 VND (GROSS)
- Có thể thương lượng cao hơn nếu tiếng Anh tốt và kinh nghiệm cùng lĩnh vực
Phúc lợi:
- Thưởng tháng 13, 14 (tuỳ theo thời gian làm việc thực tế trong năm); thưởng doanh thu…
- Đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động: khám sức khỏe định kỳ, BHXH, Công đoàn theo quy định, chế độ công tác.
- Các chế độ Luật định khác theo quy định.
- Chế độ nghỉ mát hàng năm. Tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao: nghỉ mát, sinh nhật và các ngày hội của Công ty.
- Tham gia huấn luyện theo yêu cầu công việc. Được tham gia các khóa đào tạo do công ty chi trả toàn bộ chi phí.
- Được trang bị các công cụ làm việc theo yêu cầu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Quick Việt Nam

Công Ty TNHH Quick Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 4F IBC Building, 1A Công Trường Mê Linh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

