Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH A.H.Co làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 23 Đường Quách Văn Tuấn, P.12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Tham gia xây dựng, rà soát và triển khai chiến lược ngắn hạn và dài hạn của công ty.

Tham gia, tư vấn và lập kế hoạch ngân sách hàng năm, kiểm soát chi phí và đề xuất giải pháp tối ưu.

Báo cáo, quản lý các tài khoản ngân hàng Công ty, thanh toán, dòng tiền thông tin kịp thời đến Ban giám đốc.

Cung cấp báo cáo phân tích tài chính nội bộ định kỳ (theo tháng/quý/năm) cho Ban Giám đốc theo yêu cầu.

Tư vấn các quyết định về đầu tư, vay vốn, mở rộng, hoặc cơ cấu hoạt động kinh doanh.

Tổ chức, điều hành, kiểm soát và chịu trách nhiệm hoạt động của phòng kế toán (bao gồm kế toán tổng hợp, kho, công nợ, thuế...).

Rà soát, cải tiến quy trình kế toán – tài chính, đảm bảo minh bạch, hiệu quả và tuân thủ pháp luật.

Làm việc với các bên liên quan như ngân hàng, cơ quan thuế, kiểm toán, đối tác tài chính...

Đại diện công ty trong các cuộc đàm phán kiểm toán với bên thứ ba.

Kiểm tra tình hình cung cấp hồ sơ và làm việc với Dịch vụ kế toán về báo cáo năm/quý/tháng định kỳ kịp thời và chính xác theo luật thuế hiện hành (thanh toán, lập và khai thuế các loại GTGT, TNDN,TNCN…(hàng quý, quyết toán năm), hợp đồng và hồ sơ liên quan...

Thiết lập và duy trì các quan hệ với các cơ quan hữu quan có liên quan đến hoạt động tài chính của Công ty (cơ quan thuế, ngân hàng….)

Các công việc khác theo yêu câu của Giám đốc.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đai học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, kinh tế, tài chính - ngân hàng và phải có chứng chỉ Kế toán trưởng …

Sử dụng thành thạo tin học ứng dụng văn phòng.

Thời gian thực tế làm công tác quản lý hoặc vị trí tương đương ít nhất là 8 năm.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt và khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế.

Có kiến thức về ngành, có khả năng phân tích và đánh giá báo cáo tài chính. Trung thực, Tỉ mỉ, cẩn thận,

Sử dụng thành thạo máy vi tính (phần mềm Ms Office, phần mềm Kế toán Misa, …)

Tại Công ty TNHH A.H.Co Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 18.000.000 VND – 25.000.000 VND/ tháng

Phụ cấp xăng xe, điện thoại : 500.000 VND/ tháng

Du lịch 1 lần/năm.

Bảo hiểm 24/24 ( 100 triệu/ năm)

Các chế độ phúc lợi xã hội như BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Nhà nước.

Được làm việc trong môi trường năng động, có điều kiện phát triển bản thân và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Thưởng theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH A.H.Co

