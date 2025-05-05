Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH
Ngày đăng tuyển: 05/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH

Kế toán trưởng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức và quản lý phòng kế toán.
Kiểm tra tờ khai thuế hàng tháng, báo cáo tài chính hàng tháng, tài liệu tài chính năm, báo cáo tài chính năm.
Lập báo cáo trình BGĐ, phân loại và cung cấp thông tin quản lý.
Đào tạo nghiệp vụ cơ bản và chuyên sâu cho nhân viên kế toán.
Công việc đầu tháng.
Kiểm tra tờ khai thuế, BCTC hàng tháng.
Tổng hợp kết quả tháng trước (những việc đã hoàn thành và chưa hoàn thành).
Lập và phân phối kế hoạch thực hiện trong tháng.
Tham mưu Ban lãnh đạo thực hiện mọi công tác kế toán, sổ sách kế toán, tài chính do Ban lãnh đạo giao theo quy định tại Điều lệ Công ty.
Kiểm kê, giám sát việc chấp hành chính sách kinh tế tài chính và chế độ kế toán trong doanh nghiệp.
Tổ chức phổ biến và triển khai thực hiện kịp thời chế độ, chế độ tài chính kế toán do nhà nước ban hành đến các cấp điều hành trong hệ thống kế toán thống kê.
Chịu trách nhiệm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty, điều hành công tác kế toán của Công ty.
Lập và quản lý việc thực hiện các thủ tục liên quan đến chức năng hoạt động của Phòng Tài chính Kế toán.
Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các công việc kế toán hàng ngày: thu, chi, xuất nhập tồn, bán hàng, ngân hàng, kế toán, lưu trữ chứng từ, xử lý các công việc phát sinh trong phòng đảm bảo đúng quy định hiện hành.
Lập kế hoạch ngân sách và kế hoạch sử dụng vốn.
Lập kế hoạch và đưa ra phương án tài chính: trả nợ ngân hàng, mua hàng, thanh toán nhà cung cấp, các chi phí phát sinh khác.
Cung cấp dữ liệu kế toán cho các cơ quan liên quan: thuế, thống kê, chính phủ, hội đồng quản trị.
Thực hiện các giao dịch với ngân hàng về vay vốn tín dụng, lập phương án kinh doanh trình ngân hàng khi có yêu cầu.
Giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính của doanh nghiệp: công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp...
Hỗ trợ đề xuất chi phí lương và các chế độ khác cho nhân viên.
Cùng kế toán thuế lập báo cáo tài chính thuế hàng năm.
Kiểm tờ khai thuế tháng, báo cáo tài chính theo quy định, chứng từ tài chính năm, BCTC năm theo quy định hiện hành và gửi cơ quan chức năng.
Quản lý và phục vụ Phòng Tài chính Kế toán, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về các hoạt động của Phòng TCKT.
Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán tổng hợp, kỹ năng quản lý công việc cho người theo dõi.
Thực hiện kế hoạch đào tạo, giáo dục, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên.
Thường xuyên kiểm tra công tác hành chính kế toán để hoàn thiện kịp thời theo từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp (hình thức, phương pháp kiểm soát, các quy định của nhà nước hiện hành,...).
Tổ chức tuân theo quy trình nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp.
Xây dựng quy trình kiểm soát chi phí đầu tư mua sắm TSCĐ, chi phí hoạt động.
Tổng hợp, phân tích số liệu, tài chính về hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp liên tục, hàng tháng để phục vụ cho Ban lãnh đạo, đồng thời giúp Ban lãnh đạo xây dựng phương án kinh doanh tối ưu nhất trong từng thời điểm, xây dựng các quy định về quản lý ngân sách trong doanh nghiệp trình Hội đồng quản trị công bố.
Kiểm và ký sao kê tài khoản tiền gửi và ghi chép các thông tin, số liệu phục vụ công tác kiểm kê, kiểm soát vào nhật ký giao dịch hàng ngày.
Tập hợp chi phí, kiểm kê chi phí, đối chiếu tổng số tiền tồn quỹ, cân đối và quyết toán thu chi.
Kiểm kê công nợ phải thu, trích trước, phân công liên hệ với khách hàng để đối chiếu công nợ hoặc thu hồi công nợ.
Lập báo cáo hàng tháng, hàng năm về hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo trong từng thời kỳ.
Chuẩn bị kịp thời các báo cáo quản trị hàng tuần, hàng tháng, hàng quý cho Ban Giám đốc để hỗ trợ ra quyết định quản lý hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nam/Nữ độ tuổi từ 30 tuổi – 45 tuổi.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính kế toán và Kiểm Toán.
Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.
Đã có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương từ 05 năm trở lên .

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc môi trường thân thiện, chuyên nghiệp.
Phát huy tối đa khả năng chủ động và sáng tạo.
Thu nhập cao tương xứng với năng lực.
Cơ hội thăng tiến cao, phát triển bản thân.
Nhận được các Phúc Lợi: Lương theo năng lực, các chế độ thưởng theo qui định công ty.
Chính sách BHXH, BHYT đúng quy định của Luật lao động.
Được làm việc các giải pháp SP ERP .
Được tham gia các huấn luyện đào tạo giải pháp với các chuyên gia (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH

CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 Đường 3/2, P.11, Q.10, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

