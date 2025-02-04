Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Hòa Quần làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 28 Triệu

Mức lương 25 - 28 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô số 6, BT2, Khu đô thị Vinaconex 3, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 28 Triệu

• Tổ chức và thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ của phòng kế toán

• Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế, báo cáo tài chính hàng tháng, hồ sơ quyết toán thuế năm tài chính, báo cáo tài chính năm

• Lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho ban giám đốc

• Rà soát lại các chứng từ, chi phí phát sinh. Đảm bảo doanh thu, chi phí phát sinh ghi nhận đủ.

• Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT.

• Lập kế hoạch dòng tiền. kiểm tra các khoản thu và chi tại công ty.

• Theo dõi quản lý tổng quát công nợ phải thu và phải trả toàn công ty.

• Quản lý chứng từ kế toán (Hợp đồng hóa đơn đầu vào, đầu ra, sổ sách kế toán….)

• Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 25 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm làm kế toán trưởng 5 năm (Trong đó có 3 năm làm ở lĩnh vực xây dựng và vật liệu)

• Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán/Tài chính

• Có chứng chỉ kế toán trưởng

• Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán)

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Tại Công Ty TNHH Hòa Quần Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hòa Quần

