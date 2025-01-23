Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Nidp Dental Biotech Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty TNHH Nidp Dental Biotech Vietnam
- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu
Quản lý các tác vụ Hàng ngày:
• Lập & nộp thanh toán/ Giấy báo nợ/ Chứng từ ghi có (nếu có)
• Lập và sắp xếp lại các chứng từ, hóa đơn cho các năm, phục vụ thanh tra thuế trong năm.
• Kiểm tra hóa đơn GTGT đảm bảo chính xác & chính xác
• Theo dõi dòng tiền, doanh thu và mua hàng
• Phối hợp với các phòng trong công việc hàng ngày với các giải pháp áp dụng để vận hành trơn tru
• Cập nhật và theo dõi việc giao hàng thực tế vào hàng ngày của doanh thu hàng ngày với hóa đơn
• Trả lời hoặc giải trình chi tiết hoặc báo cáo từ các bên liên quan để biết thêm thông tin theo yêu cầu của các bên
• Nhiệm vụ khác từ giám đốc (nếu có)
Quản lý nhiệm vụ Hàng tuần:
• Theo dõi thanh toán sau đó cập nhật tình hình thanh toán
• Xem xét hợp đồng của các nhà cung cấp (nếu có)
• Báo cáo ngân hàng & đối chiếu tiền mặt
Quản lý công việc hàng tháng/ hàng quý:
• Lập và kiểm tra báo cáo thuế GTGT với hóa đơn sử dụng hàng tháng
Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Nidp Dental Biotech Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nidp Dental Biotech Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI