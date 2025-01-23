Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Nidp Dental Biotech Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Quản lý các tác vụ Hàng ngày:

• Lập & nộp thanh toán/ Giấy báo nợ/ Chứng từ ghi có (nếu có)

• Lập và sắp xếp lại các chứng từ, hóa đơn cho các năm, phục vụ thanh tra thuế trong năm.

• Kiểm tra hóa đơn GTGT đảm bảo chính xác & chính xác

• Theo dõi dòng tiền, doanh thu và mua hàng

• Phối hợp với các phòng trong công việc hàng ngày với các giải pháp áp dụng để vận hành trơn tru

• Cập nhật và theo dõi việc giao hàng thực tế vào hàng ngày của doanh thu hàng ngày với hóa đơn

• Trả lời hoặc giải trình chi tiết hoặc báo cáo từ các bên liên quan để biết thêm thông tin theo yêu cầu của các bên

• Nhiệm vụ khác từ giám đốc (nếu có)

Quản lý nhiệm vụ Hàng tuần:

• Theo dõi thanh toán sau đó cập nhật tình hình thanh toán

• Xem xét hợp đồng của các nhà cung cấp (nếu có)

• Báo cáo ngân hàng & đối chiếu tiền mặt

Quản lý công việc hàng tháng/ hàng quý:

• Lập và kiểm tra báo cáo thuế GTGT với hóa đơn sử dụng hàng tháng