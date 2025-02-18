Tuyển Kế toán trưởng Tập đoàn JHL Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc: 41 Lê Hồng Phong, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

1. Quản lý công tác kế toán

• Xây dựng, tổ chức và quản lý hệ thống kế toán của doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành.

• Lập và trình bày báo cáo tài chính định kỳ (hàng tháng, quý, năm) và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

• Kiểm tra, giám sát việc ghi chép, lưu trữ chứng từ kế toán, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và đầy đủ.

• Tham mưu cho ban lãnh đạo về các vấn đề liên quan đến tài chính, kế toán, thuế, và các quy định pháp luật có liên quan.

• Phối hợp với các bộ phận khác để thu thập, xử lý thông tin kế toán, tài chính phục vụ cho công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp.

2. Quản lý tài chính

• Lập kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn, dự toán ngân sách và theo dõi việc thực hiện ngân sách.

• Quản lý dòng tiền, đảm bảo khả năng thanh toán và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn.

• Phân tích tình hình tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính.

• Quản lý các khoản đầu tư, vay vốn và các hoạt động liên quan đến tài chính doanh nghiệp.

• Đàm phán, thương lượng với các đối tác, ngân hàng và các tổ chức tài chính khác.

3. Quản lý thuế và tuân thủ pháp luật

• Đảm bảo việc thực hiện đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước.

• Theo dõi và cập nhật các thay đổi về chính sách thuế, tài chính, kế toán để kịp thời điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp.

• Chuẩn bị hồ sơ và phối hợp với cơ quan thuế, kiểm toán trong quá trình thanh tra, kiểm tra.

4. Quản lý nhân sự bộ phận kế toán - tài chính

• Tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân viên trong bộ phận kế toán - tài chính.

• Phân công công việc, đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên.

• Xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy định nội bộ liên quan đến công tác kế toán - tài chính.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nữ, tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

• Có chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán (nếu có).

• Ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán - tài chính, trong đó có ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý.

• Thành thạo các phần mềm kế toán và các công cụ phân tích tài chính.

• Am hiểu các quy định pháp luật về kế toán, thuế, tài chính doanh nghiệp.

• Kỹ năng phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề tốt.

• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và quản lý nhân sự.

• Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Tập đoàn JHL Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập 30 – 40 triệu/tháng

• Thưởng Lễ Tết, thưởng tháng lương thứ 13 cao;

• BHXH, nghỉ phép, du lịch, công đoàn, các hoạt động gắn kết tập thể và các phúc lợi hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn JHL Việt Nam

