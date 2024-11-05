Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà Mitalab, 76 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

- Tòa nhà Mitalab, 379

- 383B

- 385 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, TP. HCM

- Số 59

- 61 Hoàng Văn Thụ, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

- Tầng 6, tòa nhà Bảo Minh, số 8 Phan Văn Trị, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức kiểm tra, soát xét các khoản thu/chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp ngân sách Nhà nước
Rà soát, đối chiếu và đôn đốc, thu hồi công nợ
Theo dõi công nợ phải thu, phải trả theo đối tượng khách hàng hoặc theo đơn hàng, phải trả
Tổ chức thực hiện các quy trình luân chuyển chứng từ
Chịu trách nhiệm về hoạt động tài chính kế toán và báo cáo theo luật định
Trình bày báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam & theo luật định
Theo dõi tất cả những vấn đề thuế liên quan đến Công ty
Quản lý và theo dõi dòng tiền vào - ra, duy trì những hoạt động Công ty theo đúng qui định
Có kinh nghiệm và đã quyết toán thuế tại Công ty
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hoặc tương đương Chuyên ngành Tài chính, Kế toán doanh nghiệp
Kinh nghiệm ≥ 03 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán trưởng; ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế
Nắm vững và am hiểu quy định Pháp luật về Thuế, các nguyên tắc - chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán
Kỹ năng trình bày, đàm phán, thuyết phục tốt
Có kỹ năng báo cáo, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện
Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel và phần mềm kế toán liên quan
Khả năng làm việc độc lập
Có kỹ năng phân tích và xử lý vấn đề tốt
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ
Chịu áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực;
Thưởng BSC hàng quý, thưởng tháng lương 13, thưởng performance năm theo doanh sốCông ty hấp dẫn;
Được tham gia các khóa đào tạo kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm;
Được hưởng đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định của luật lao động hiện hành;
Các phúc lợi khác:
Ăn trưa miễn phítại Văn phòng Công ty;
Hỗ trợ công tác phí, điện thoại, phục vụ công việc;
Thưởng các ngày lễ, quà trung thu, tết thiếu nhi, các chương trình nghỉ mát, du xuân, sinh nhật công ty, team teambuilding thú vị gắn kết các thành viên;
Các chính sách thưởng hấp dẫn khác: Best seller, best employee, thưởng quản lý chi phí hiệu quả...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Mitalab, 76 Giảng võ

