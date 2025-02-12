Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI Pro Company
Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: Thôn Phú Túc, Xã Hoà Phú, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng, Hòa Vang, Huyện Hòa Vang
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 17 Triệu
LÀM VIỆC CHO CÔNG TY GỐM SỨ TẠI KHU DU LỊCH NÚI THẦN TÀI
Quản lý bộ phận kế toán
Đảm bảo tính chính xác, hợp pháp của sổ sách kế toán
Giám sát hoạt động quyết toán
Lập báo cáo tài chính
Tham gia phân tích, dự báo nguồn tài chính cho tổ chức
Điều hành, đào tạo các kế toán viên
Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có Kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương
Khả năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc, có tính tổ chức, sự tỉ mỹ và chi tiết
Khả năng tập trung, tư duy sáng tạo, phân tích nội dung và Kỹ năng đàm phán và giao tiếp
Khả năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc, có tính tổ chức, sự tỉ mỹ và chi tiết
Khả năng tập trung, tư duy sáng tạo, phân tích nội dung và Kỹ năng đàm phán và giao tiếp
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 15 triệu đến 17 triệu
Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật lao động
- Hỗ trợ xe đưa đón hoặc chi phí xăng xe nếu đi tự túc.
- Gia đình (tứ thân phụ mẫu, vợ/ chồng, con cái) được hưởng phúc lợi vào cổng miễn phí khi tham quan Khu Du Lịch Núi Thần Tài, với số lần được hưởng trong năm tuỳ theo cấp bậc nhân sự.
- Được điều chỉnh tăng lương định kỳ hàng năm theo hiệu quả công việc và thị trường chung.
- Được hỗ trợ bữa ăn giữa ca tại công ty.
- Các phúc lợi khác theo Quy định của Công ty và luật lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI Pro Company
