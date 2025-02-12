Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Thôn Phú Túc, Xã Hoà Phú, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng, Hòa Vang, Huyện Hòa Vang

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

LÀM VIỆC CHO CÔNG TY GỐM SỨ TẠI KHU DU LỊCH NÚI THẦN TÀI

Quản lý bộ phận kế toán

Đảm bảo tính chính xác, hợp pháp của sổ sách kế toán

Giám sát hoạt động quyết toán

Lập báo cáo tài chính

Tham gia phân tích, dự báo nguồn tài chính cho tổ chức

Điều hành, đào tạo các kế toán viên

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có Kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương

Khả năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc, có tính tổ chức, sự tỉ mỹ và chi tiết

Khả năng tập trung, tư duy sáng tạo, phân tích nội dung và Kỹ năng đàm phán và giao tiếp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 15 triệu đến 17 triệu

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật lao động

- Hỗ trợ xe đưa đón hoặc chi phí xăng xe nếu đi tự túc.

- Gia đình (tứ thân phụ mẫu, vợ/ chồng, con cái) được hưởng phúc lợi vào cổng miễn phí khi tham quan Khu Du Lịch Núi Thần Tài, với số lần được hưởng trong năm tuỳ theo cấp bậc nhân sự.

- Được điều chỉnh tăng lương định kỳ hàng năm theo hiệu quả công việc và thị trường chung.

- Được hỗ trợ bữa ăn giữa ca tại công ty.

- Các phúc lợi khác theo Quy định của Công ty và luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin