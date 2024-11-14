Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ODA VINA làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ODA VINA
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH ODA VINA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: KCN Bình Xuyên 1, Sơn Lôi, Bình Xuyên

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Là người đứng đầu bộ phận kế toán, phụ trách điều hành, định hướng công tác hoạt động của Phòng
• Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách, hóa đơn chứng từ doanh nghiệp
• Lập và trình bày, phân tích báo cáo tài chính: báo cáo quản trị theo yêu cầu
• Hỗ trợ và đào tạo các kế toán viên trong công việc chuyên môn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 3 năm ở vị trí tương đương cho các DN thuộc khối SX cơ khí, gia công
Có chứng chỉ Kế toán trưởng
Nghiệp vụ chuyên môn kế toán tài chính tốt
Kỹ năng quản lý đào tạo nhân viên
Thành thạo Excel, phần mềm kế toán như Misa
Trung thực, trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ODA VINA Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập thỏa thuận trong buổi phỏng vấn. Thử việc 100% lương
• Tham gia đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định
• Hỗ trợ cơm trưa, ăn nhẹ tăng ca và các loại phụ cấp
• Được cung cấp đầy đủ công cụ phục vụ công việc, đồng phục/ đồ bảo hộ lao động
• Thưởng năng suất theo đánh giá, thưởng Tết âm lịch, thưởng hoặc quà các ngày lễ tết
• Tăng lương hằng năm
• Tham gia các hoạt động du lịch, liên hoan giao lưu đồng nghiệp của công ty tổ chức...
• Công ty đang trong đà phát triển nhanh chóng, mở rộng nhiều cơ hội cho nhân viên.
Coi trọng hiệu suất, coi trọng con người! Chào mừng bạn gia nhập với ODA Group để chúng ta cùng phát triển!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ODA VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ODA VINA

CÔNG TY TNHH ODA VINA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu Công nghiệp Bình Xuyên, Xã Sơn Lôi, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

