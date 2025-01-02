Tuyển Kế toán trưởng BIM GROUP làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán trưởng BIM GROUP làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

BIM GROUP
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
BIM GROUP

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại BIM GROUP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: Văn phòng Vĩnh Phúc

- Ban quản lý dự án Thanh Xuân, Dự án Thanh Xuân, Vĩnh Phúc

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thực hiện các công việc của kế toán xây dựng cơ bản, kế toán vận hành.
• Hạch toán nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán.
• Kế toán kho: theo dõi, hạch toán nhập xuất tồn kho, thực hiện kiểm kê đối chiếu vật tư tồn kho.
• Lập các báo cáo: Báo cáo công nợ, Báo cáo tạm ứng, Báo cáo thanh toán, Báo cáo kho.
• Bảo quản lưu trữ chứng từ gốc.
• Hỗ trợ Kế toán trưởng hoàn thành các báo cáo theo yêu cầu.
• Thực hiện theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.
2. Kinh nghiệm: tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm kế toán xây dựng.
3. Kỹ năng: Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa, SAP là lợi thế
4. Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh khá, có thể đọc dịch các tài liệu chuyên ngành là một lợi thế
5. Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint,...)
6. Đạo đức nghề nghiệp/Phẩm chất cá nhân: Nhiệt tình, trung thực, có trách nhiệm với công việc, tinh thần làm việc nhóm.

Tại BIM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BIM GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

BIM GROUP

BIM GROUP

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

