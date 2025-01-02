Tuyển Kế toán trưởng BIM GROUP làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Văn phòng Vĩnh Phúc - Ban quản lý dự án Thanh Xuân, Dự án Thanh Xuân, Vĩnh Phúc

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thực hiện các công việc của kế toán xây dựng cơ bản, kế toán vận hành.

• Hạch toán nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán.

• Kế toán kho: theo dõi, hạch toán nhập xuất tồn kho, thực hiện kiểm kê đối chiếu vật tư tồn kho.

• Lập các báo cáo: Báo cáo công nợ, Báo cáo tạm ứng, Báo cáo thanh toán, Báo cáo kho.

• Bảo quản lưu trữ chứng từ gốc.

• Hỗ trợ Kế toán trưởng hoàn thành các báo cáo theo yêu cầu.

• Thực hiện theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

2. Kinh nghiệm: tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm kế toán xây dựng.

3. Kỹ năng: Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa, SAP là lợi thế

4. Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh khá, có thể đọc dịch các tài liệu chuyên ngành là một lợi thế

5. Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint,...)

6. Đạo đức nghề nghiệp/Phẩm chất cá nhân: Nhiệt tình, trung thực, có trách nhiệm với công việc, tinh thần làm việc nhóm.

