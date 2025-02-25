Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY (VIỆT NAM) làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY (VIỆT NAM)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: Nhà xưởng 1, Lô B8, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kế toán tổng hợp của công ty.
Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của chứng từ kế toán.
Cập nhật, xử lý số liệu kế toán, đảm bảo tính chính xác và kịp thời.
Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và báo cáo đột xuất theo yêu cầu.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thu thập thông tin, số liệu phục vụ công tác kế toán.
Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định.
Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán trưởng hoặc tương đương trong môi trường sản xuất.
Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.
Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).
Kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo tài chính chính xác và hiệu quả.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Tại CÔNG TY TNHH UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhà xưởng 1, Lô B8, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

