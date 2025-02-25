Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY (VIỆT NAM) làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Nhà xưởng 1, Lô B8, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kế toán tổng hợp của công ty.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của chứng từ kế toán.

Cập nhật, xử lý số liệu kế toán, đảm bảo tính chính xác và kịp thời.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thu thập thông tin, số liệu phục vụ công tác kế toán.

Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định.

Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán trưởng hoặc tương đương trong môi trường sản xuất.

Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).

Kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo tài chính chính xác và hiệu quả.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Tại CÔNG TY TNHH UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY (VIỆT NAM)

