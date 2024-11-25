Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CTV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 31 Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Quận 4

- Theo dõi, kiểm tra và thực hiện các công tác lập chứng từ và lập phiếu nhập, xuất kho hàng hóa và thực hiện xuất hóa đơn và hạch toán các nghiệp vụ lên phần mềm Misa

- Thực hiện các công tác lập các chứng từ UNC thanh toán giao dịch với ngân hàng và theo dõi, đối chiếu các giao dịch với ngân hang khi có phát sinh như : ủy nhiệm chi, đi chuyển tiền, rút tiền, gửi hồ sơ vay vốn, lấy sổ phụ ngân hàng và các giao dịch khác khi có nhu cầu

- Thực hiện và theo dõi, kiểm tra và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh khác như: hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao tài sản cố định, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế VAT...theo quy định của kế toán vào phần mềm Misa

- Kiểm tra, thực hiện việc lập các chứng từ thu – chi (khi có phát sinh)

- Thực hiện kiểm tra, giám sát, lập biên bản đối chiếu công nợ và đốc thúc tình hình thanh toán, thu hồi công nợ

- Thực hiện các công tác báo cáo theo quy định của Công ty

- Lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo quy định của Công ty

- Thực hiện các công việc khác và theo phân công nhiệm vụ từng thời điểm của Kế toán trưởng

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính và các ngành học có liên quan khác

- Chứng chỉ Tin học văn phòng

- Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm Amis Kế Toán của Misa

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty về kinh doanh xăng dầu

- Có khả năng đi công tác tỉnh ngoài Tp.HCM

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CTV Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Được tham gia du lịch định kỳ hàng năm

Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Được hưởng các chế độ chính sách khác theo quy định của Công ty

