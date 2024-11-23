Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 74 Khúc Thừa Dụ, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Nhập sổ quỹ tiền mặt, làm phiếu và thu - chi tiền hàng ngày, chốt quỹ tiền mặt;
Nhập chứng từ ngân hàng, tổng kết và theo dõi các tài khoản ngân hàng hàng tháng, chốt sổ quỹ ngân hàng từng tháng, lập các chứng từ thu - chi ngân hàng;
Nhập và hạch toán chứng từ ngân hàng lên phần mềm Misa.
Làm hợp đồng và thanh lý.
Nhập dữ liệu báo cáo doanh thu và chi phí nội bộ lên Misa.
Nhập hóa đơn GTGT đầu ra, đầu vào .
Thực hiện các công việc khác dưới sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành Kế toán/Kiểm toán.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán/Kiểm toán
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, phần mềm Misa..
- Nắm vững các quy định và các chính sách thuế hiện hành.
- Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm với công việc.
- Chăm chỉ, nhiệt tình, kỹ năng xử lý vấn đề tốt.
- Khả năng giao tiếp tốt

Tại Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn và tăng lương định kỳ hàng năm;
- Được cung cấp điện thoại, đồng phục, máy tính, .. để hỗ trợ cho công việc;
- Có Kí túc xá miễn phí dành cho nhân viên ( Khu vực TPHCM)
- Làm việc trong môi trường công bằng, năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến;
- Đội ngũ nhân viên trẻ trung, thân thiện và cởi mở trong công việc sẽ giúp cho nhân viên mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc và văn hóa;
- Được đào tạo, huấn luyện các kỹ năng và chuyên môn cần thiết được thực hiện tại Công ty hoặc đào tạo các khóa học bên ngoài theo kế hoạch đào tạo của Công ty;
- Cơ hội đi theo tour để khảo sát tuyến điểm và đi du lịch hàng năm;
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
- Chế độ thưởng dựa vào năng suất làm việc, thành tích kinh doanh, thành tích chỉ tiêu, sáng kiến, thưởng lễ Tết, lương tháng 13 và những điều bất ngờ khác....
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty;
- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện theo đúng qui định pháp luật và đảm bảo được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 198 Phan Văn Trị, Phường 10

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

