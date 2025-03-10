Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TNH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa I3 Imperia Smart City, Tây Mỗ,Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Xử lí các đơn hàng mua vào bán ra trên Misa

- Theo dõi nhập, xuất, tồn hàng hóa

- Làm hồ sơ giấy tờ nội bộ

- Theo dõi công nợ khách hàng, nhà cung cấp

- Xuất hóa đơn cho khách hàng

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan;

Có kinh nghiệm là một lợi thế;

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel), ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm Misa

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TNH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, sếp dễ tính lắng nghe quan tâm ý kiến nhân viên.

Thưởng lễ, Tết ... theo quy định công ty.

Được đào tạo khi trúng tuyển.

Được học hỏi và trao dồi kiến thức, kinh nghiệm.

Đầy đủ chế độ phúc lợi theo nhà nước.

Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ khi làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TNH VIỆT NAM

