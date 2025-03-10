Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TNH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TNH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TNH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TNH VIỆT NAM

Kế toán nội bộ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TNH VIỆT NAM

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa I3 Imperia Smart City, Tây Mỗ,Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Xử lí các đơn hàng mua vào bán ra trên Misa
- Theo dõi nhập, xuất, tồn hàng hóa
- Làm hồ sơ giấy tờ nội bộ
- Theo dõi công nợ khách hàng, nhà cung cấp
- Xuất hóa đơn cho khách hàng

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan;
Có kinh nghiệm là một lợi thế;
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel), ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm Misa

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TNH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, sếp dễ tính lắng nghe quan tâm ý kiến nhân viên.
Thưởng lễ, Tết ... theo quy định công ty.
Được đào tạo khi trúng tuyển.
Được học hỏi và trao dồi kiến thức, kinh nghiệm.
Đầy đủ chế độ phúc lợi theo nhà nước.
Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ khi làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TNH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TNH VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TNH VIỆT NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa I3 Imperia Smart City, Tây Mỗ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-noi-bo-thu-nhap-8-9-trieu-vnd-tai-ha-noi-job331674
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nam Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Hạn nộp: 04/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Tuyển Kế toán nội bộ Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Hạn nộp: 25/09/2025
Đồng Nai Còn 11 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Kế toán kho Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nam Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Hạn nộp: 04/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Tuyển Kế toán nội bộ Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần xây dựng Công trình 568 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu Công ty cổ phần xây dựng Công trình 568
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN MBC STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MBC STUDIO
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Phát Thanh Truyền Hình LalaTV làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Phát Thanh Truyền Hình LalaTV
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH LAMME 1993 làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu HỘ KINH DOANH LAMME 1993
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Kaopiz Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Kaopiz Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ T VÀ T làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ T VÀ T
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NKN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NKN
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH VINCENTINO làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH VINCENTINO
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG ND làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG ND
8.5 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NAM
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NBTHOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NBTHOLDING
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VNT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VNT
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Digital Innovation làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu Công ty TNHH Digital Innovation
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp
7 - 7.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Catbox Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty TNHH Catbox Việt Nam
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VONTA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VONTA VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU BÊ TÔNG CHÂU ÂU NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU BÊ TÔNG CHÂU ÂU NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Lotus Localize - Dịch thuật Hoa Sen làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Lotus Localize - Dịch thuật Hoa Sen
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ROYAL ENTERTAINMENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ROYAL ENTERTAINMENT
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG XANH SERAPHIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG XANH SERAPHIN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ TẬP ĐOÀN AMACCAO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu TẬP ĐOÀN AMACCAO
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU XANH
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm