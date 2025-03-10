Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TNH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TNH VIỆT NAM
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tòa I3 Imperia Smart City, Tây Mỗ,Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
- Xử lí các đơn hàng mua vào bán ra trên Misa
- Theo dõi nhập, xuất, tồn hàng hóa
- Làm hồ sơ giấy tờ nội bộ
- Theo dõi công nợ khách hàng, nhà cung cấp
- Xuất hóa đơn cho khách hàng
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan;
Có kinh nghiệm là một lợi thế;
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel), ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm Misa
Có kinh nghiệm là một lợi thế;
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel), ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm Misa
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TNH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ trung, sếp dễ tính lắng nghe quan tâm ý kiến nhân viên.
Thưởng lễ, Tết ... theo quy định công ty.
Được đào tạo khi trúng tuyển.
Được học hỏi và trao dồi kiến thức, kinh nghiệm.
Đầy đủ chế độ phúc lợi theo nhà nước.
Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ khi làm việc.
Thưởng lễ, Tết ... theo quy định công ty.
Được đào tạo khi trúng tuyển.
Được học hỏi và trao dồi kiến thức, kinh nghiệm.
Đầy đủ chế độ phúc lợi theo nhà nước.
Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ khi làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TNH VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI