Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÒA BÌNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 11 ngõ 43/19 Lưu Hữu Phước,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi thu - chi nội bộ

Theo dõi công nợ nhà cung cấp, khách hàng

Soạn thảo văn bản và các công văn hành chính

Xuất hóa đơn

Sắp xếp, lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách an toàn, đảm bảo tính khoa học

Kiểm tra, kiểm soát các chứng từ kế toán, hợp đồng, …

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu có 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Nhanh nhẹn và cẩn thận

Biết sử dụng Excel, Word

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÒA BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương thỏa thuận từ 6 triệu - 10 triệu

-Chế độ BHXH, ngày lễ, Tết theo quy định công ty

-Du lịch, teambiudling 1 lần/năm

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÒA BÌNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin