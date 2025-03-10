Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÒA BÌNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÒA BÌNH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 11 ngõ 43/19 Lưu Hữu Phước,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
Theo dõi thu - chi nội bộ
Theo dõi công nợ nhà cung cấp, khách hàng
Soạn thảo văn bản và các công văn hành chính
Xuất hóa đơn
Sắp xếp, lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách an toàn, đảm bảo tính khoa học
Kiểm tra, kiểm soát các chứng từ kế toán, hợp đồng, …
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu có 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Nhanh nhẹn và cẩn thận
Biết sử dụng Excel, Word
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÒA BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì
-Lương thỏa thuận từ 6 triệu - 10 triệu
-Chế độ BHXH, ngày lễ, Tết theo quy định công ty
-Du lịch, teambiudling 1 lần/năm
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÒA BÌNH
