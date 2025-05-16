Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần WBO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty Cổ phần WBO
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 50A Trương Quốc Dung, P.10, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Thiết kế kiến trúc, nội thất của từng dự án: Vẽ phối cảnh – thiết kế ý tưởng từng dự án;
Lập tiến độ và triển khai các bản vẽ kỹ thuật thi công, bóc tách khối lượng
Triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công: Làm việc với các bên đối tác/nhà thầu của dự án, đề xuất xử lý kỹ thuật hiện trường
Kiểm tra và nghiệm thu các công trình thi công, lập bản vẽ hoàn công
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kiến trúc, xây dựng
Từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kiến trúc sư, ưu tiên đã từng làm trong các chuỗi bán lẻ/siêu thị
Thành thạo các phần mềm ứng dụng trong kiến trúc như Autocad, Photoshop, Sketchup, 3Dsmax
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, làm việc độc lập và theo nhóm tốt
Sức khỏe tốt, có thể đi công tác thường xuyên
Có khả năng làm việc với áp lực cao, tiến độ gấp
Tại Công ty Cổ phần WBO Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 15.000.000 đến 20.000.000
- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và ký Hợp đồng lao động dài hạn;
- Chính sách phúc lợi khác: Chế độ nghỉ theo quy định tại Bộ luật Lao động; Tham quan, du lịch hàng năm và các chế độ đãi ngộ khác theo chính sách của Công ty;
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, hợp tác cùng đi đến thành công.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần WBO
