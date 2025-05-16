Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần WBO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 50A Trương Quốc Dung, P.10, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thiết kế kiến trúc, nội thất của từng dự án: Vẽ phối cảnh – thiết kế ý tưởng từng dự án;

Lập tiến độ và triển khai các bản vẽ kỹ thuật thi công, bóc tách khối lượng

Triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công: Làm việc với các bên đối tác/nhà thầu của dự án, đề xuất xử lý kỹ thuật hiện trường

Kiểm tra và nghiệm thu các công trình thi công, lập bản vẽ hoàn công

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kiến trúc, xây dựng

Từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kiến trúc sư, ưu tiên đã từng làm trong các chuỗi bán lẻ/siêu thị

Thành thạo các phần mềm ứng dụng trong kiến trúc như Autocad, Photoshop, Sketchup, 3Dsmax

Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, làm việc độc lập và theo nhóm tốt

Sức khỏe tốt, có thể đi công tác thường xuyên

Có khả năng làm việc với áp lực cao, tiến độ gấp

Tại Công ty Cổ phần WBO Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 15.000.000 đến 20.000.000

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và ký Hợp đồng lao động dài hạn;

- Chính sách phúc lợi khác: Chế độ nghỉ theo quy định tại Bộ luật Lao động; Tham quan, du lịch hàng năm và các chế độ đãi ngộ khác theo chính sách của Công ty;

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, hợp tác cùng đi đến thành công.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần WBO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin