Tuyển Kiến trúc sư Chi nhánh phía Nam - Công ty TNHH Tư vấn Đại học xây dựng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Chi nhánh phía Nam - Công ty TNHH Tư vấn Đại học xây dựng
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 59 Đường 31E, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Thiết kế và triển khai các bản vẽ kiến trúc cho các dự án dân dụng, chủ yếu nhà ở như nhà phố, biệt thự.
Chủ trì phối hợp các bộ môn để ra bản vẽ thi công, phối hợp đội thi công.
Và các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có thể thay mặt Công ty gặp gỡ khách hàng, chủ động báo giá, quản lý tất cả những việc liên quan tới thiết kế.
Sẵn sàng đi công tác.
Chăm chỉ học hỏi, sẵn sàng làm thêm giờ, linh hoạt trong mọi tình huống.
Biết làm concept 3D từ dựng hình tới render, biết các phần mềm AI là một lợi thế
Tại Chi nhánh phía Nam - Công ty TNHH Tư vấn Đại học xây dựng Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập tính lương cơ bản + thưởng dự án.
Tùy vào đóng góp của các bạn trong từng dự án cụ thể để trích thưởng nhằm đảm bảo thu nhập cũng như tạo động lực phát triển bản thân.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh phía Nam - Công ty TNHH Tư vấn Đại học xây dựng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
