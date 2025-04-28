Tuyển Kiến trúc sư Chi nhánh phía Nam - Công ty TNHH Tư vấn Đại học xây dựng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 59 Đường 31E, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư

Thiết kế và triển khai các bản vẽ kiến trúc cho các dự án dân dụng, chủ yếu nhà ở như nhà phố, biệt thự.

Chủ trì phối hợp các bộ môn để ra bản vẽ thi công, phối hợp đội thi công.

Và các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Có thể thay mặt Công ty gặp gỡ khách hàng, chủ động báo giá, quản lý tất cả những việc liên quan tới thiết kế.

Sẵn sàng đi công tác.

Chăm chỉ học hỏi, sẵn sàng làm thêm giờ, linh hoạt trong mọi tình huống.

Biết làm concept 3D từ dựng hình tới render, biết các phần mềm AI là một lợi thế

Tại Chi nhánh phía Nam - Công ty TNHH Tư vấn Đại học xây dựng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tính lương cơ bản + thưởng dự án.

Tùy vào đóng góp của các bạn trong từng dự án cụ thể để trích thưởng nhằm đảm bảo thu nhập cũng như tạo động lực phát triển bản thân.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh phía Nam - Công ty TNHH Tư vấn Đại học xây dựng

