Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THỊNH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THỊNH PHÁT
Ngày đăng tuyển: 19/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THỊNH PHÁT

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THỊNH PHÁT

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 20AB Hoa Bằng, Phường Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Triển khai phối cảnh 3D, các bản vẽ kiến trúc nhà dân dụng.
Trao đổi, giải đáp thắc mắc, tư vấn cho khách hàng.
Phối hợp để lên báo giá thiết kế, thi công xây dựng.
Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo, phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học ngành chuyên ngành Kiến trúc hoặc Xây dựng
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm thiết kế kiến trúc nhà dân (nhà phố, biệt thự, chung cư mini)
Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng : AutoCad, 3D Max, Photoshop, Sketchup, Luminon, Revit...
Am hiểu về nội thất là một lợi thế.
Có khả năng làm việc độc lập, trung thực, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc.
Tính cách cẩn thận, tỉ mỉ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc và hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định chung của Công ty và Luật lao động.
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện.
Được cung cấp đầy đủ các công cụ làm việc cần thiết.
Được hướng dẫn đào tạo đầy đủ về quy trình làm việc hỗ trợ các kỹ năng cần thiết.
Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THỊNH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THỊNH PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THỊNH PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 256/55 Đường Thạnh Xuân 25, Khu phố 2, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

