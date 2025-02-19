Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT DG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 đường 2.5 KĐT Gamuda, Trần Phú, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Phối hợp đo đạc, khảo sát, tư vấn khách hàng, giám sát sản phẩm thiết kế.

- Lên phối cảnh 3D, bản vẽ kỹ thuật 2D thi công.

- Thực hiện theo chỉ đạo của Lãnh đạo.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm thiết kế nhà ở. ( chung cư, nhà phố, biệt thự...)

-Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kiến trúc, nội thất. (Ưu tiên, không bắt buộc)

- Sử dụng thành thạo các phần mềm: 3Ds max hoặc Sketchup, Corona, Photoshop...

- Cầu tiến, chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT DG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 12->18+tr/tháng, đóng bảo hiểm, thưởng...( % HĐTK )

-Các quy chế quyền lợi cơ bản của người lao động theo quy chế nhà nước.

-Được đào tạo nâng cao; tập huấn, training tại Showroom An Cường, Blum, Migic, Hafele..., review lương 6 tháng 1 lần.

-Môi trường trẻ trung năng động.

-Du lịch nghỉ mát, picnic... theo kế hoạch công ty.

(Được đóng BH theo quy định sau 3->6 tháng thử việc)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT DG GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin