Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÉP GIA LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 198 Võ Chí Công, Phường Phú Hữu, TP.Thủ Đức, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thiết kế và phát triển bản vẽ kiến trúc từ giai đoạn ý tưởng đến triển khai chi tiết.

Tham gia khảo sát hiện trạng, thu thập dữ liệu và đưa ra các giải pháp thiết kế phù hợp.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo thiết kế được thực hiện đúng yêu cầu và tiến độ.

Chuẩn bị và thuyết trình bản vẽ, phương án thiết kế với khách hàng.

Theo dõi và hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình thi công, đảm bảo công trình tuân thủ đúng bản vẽ và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Lĩnh vực: các công trình dân dụng (nhà phố, cấp 4, biệt thự vườn tân cổ điển, cổ điển)

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kiến trúc.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc.

Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm tham gia dự án từ đầu đến khi hoàn thiện hoặc có chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÉP GIA LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng dự án hấp dẫn.

Chế độ bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÉP GIA LONG

