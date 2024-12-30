Tuyển Kiến trúc sư Inros Lackner Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

ROLE/ VAI TRÒ

We are looking for a full time Architect who contributes with his creativeness and enthusiasm in the development of Architectural.

Chúng tôi đang tìm kiếm Kiến trúc sư toàn thời gian thể hiện sự sáng tạo và nhiệt huyết của mình trong công việc phát triển kiến trúc.

RESPONSIBILITIES/ TRÁCH NHIỆM

Execute design duties on concept deign and preliminary design phase/Basic design to Construction design phase.

• Establish 3D models and renderings for buildings and interior spaces with high aesthetic quality.

• Prepare Concept design report to present to client.

• Develop concept design to preliminary design and Basic design phase.

• Establish technical drawings and detailed drawing for the project.

• Participate in design development team to establish Basic design dossier,

Technical design dossier, Fire-fighting design and other works on this phase.

Đảm nhiệm các công việc thiết trong giai đoạn Thiết kế ý tưởng và Thiết kế sơ bộ, cụ thể như sau:

• Diễn họa 3D ý tưởng kiến trúc.cho công trình và các không gian nội thất với yêu cầu cao về thẩm mỹ.